Szakad a biztonságot nyújtó arany is

Hiába az arany menekülőeszköz szerepe, most szakad az árfolyama a többi eszközzel párhuzamosan. 2008-ban hasonló folyamatoknak lehettünk szemtanúi, a történelem újra ismételheti magát.

3 százalékot meghaladóan esik az arany árfolyama, a tőzsdék is szabadesésben.

Hiába az arany menekülőeszköz szerepe, ha az egyéb piacokon pánikszerű eladás van, akkor szükségük van a befektetőknek pénzre, hogy fedezni tudják a letéti követelményeiket, emiatt esik az arany ára.

A másik ok, pedig hogy a piaci konszenzus 10 bázispontos további vágást várt az EKB-tól, azonban az európai jegybank nem csökkentette a már eddig is mínusz 0,5%-on álló irányadó rátáját, bár a mennyiségi lazítás (QE) tovább folytatódik, azonban a piac összességében csalódásként élhette meg az EKB lépését.

Egyre jobban megfigyelhető a jelenlegi piaci turbulenciában is az a tendencia, hogy kezdetben a piacok radikálisan eső szakaszában az arany is esik, 2008-ban ez egy féléves időszak volt, majd utána a stimulusoknak köszönhetően már masszív árnövekedés volt tapasztalható. 2008 áprililsától októberig 30 százalékot esett az arany árfolyama, majd utána több mint duplázódott. A történelem ezúttal is ismételheti önmagát.

