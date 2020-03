Újraindul a kereskedés a Masterplast részvényeivel

A Masterplast részvényeit felfüggesztették a társaság fontos bejelentése előtt. A bejelentés ma megérkezett, ezután 16:00-tól újraindul a kereskedés a cég részvényeivel.

A Masterplast kereskedését tegnap 13:05 perctől a mai piaczárásig felfüggesztették a társaság fontos bejelentése előtt. A bejelentés megérkezett és a Masterplast történetének legnagyobb akvizícióját jelentette be: előzetes megállapodást kötött egy német cég gyárának megvásárlására. Az építőipari és speciális membránokat gyártó cég gépsora akár egészségügyi membránok gyártására is alkalmas, jelenleg is gyártanak olyan cseppzáró-légáteresztő membránt, ami az egészségügyi maszkok és védőruhák alapanyaga.

A tőzsde által közzétett határozat alapján újraindul a kereskedés az Masterplast részvényeivel, az alábbiak szerint:

16:00 - 16:02 - Előkészítés szakasz

16:02 - 16:07 - Ajánlatgyűjtési részszakasz

16:17 + véletlenszerű lezárás - Ármeghatározás és kötés részszakasz

Ármeghatározás és kötés részszakasz vége + maximum 2 perc - Ajánlati könyv kiegyensúlyozás

Ajánlati könyv kiegyensúlyozás részszakasz végétől - Folyamatos kereskedés

