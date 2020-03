10 ezer embert is érinthet: hetekre leállt a magyar filmipar

A koronavírus jelentős negatív hatással van a hazai filmgyártásra: gyakorlatilag minden leállt, az amerikai szakembereket "evakuálták", ez pedig a stúdióknak és a filmszakma dolgozóinak is hatalmas kiesést jelent - mondták a Portfolio-nak az iparágra közelről rálátó szakértők.

Évek óta folyamatosan meghaladja a százmilliárd forintot a filmgyártásra költött összeg Magyarországon, az összeg jelentős része külföldről érkezik. 2018-ban összesen 333 film gyártását regisztrálták itthon, 110 milliárd forint értékben. A filmek jelentős részét olyan bérmunkák teszik ki, amelyeket az adókedvezmények csábítottak ide. A koronavírus azonban jelentős hatással van a hazai filmgyártásra is: gyakorlatilag minden leállt, ez pedig a stúdióknak és a filmszakma dolgozóinak is hatalmas kiesést jelent - mondták a Portfolio-nak az iparágra rálátó szakértők.

Döntő pillanat volt Trump bejelentése, a legdrágább sorozat is leállt

Drámai helyzet alakult ki az elmúlt napokban a magyarországi filmgyártásban

– mondta el a Portfolio-nak Radnai Károly, a filmgyártáshoz kapcsolódó adótanácsadással foglalkozó OrienTax Adótanácsadó Zrt. partnere. A szakember szerint a filmek, sorozatok gyártása sérülékeny iparág, magas a személyi kitettsége, hiszen rendkívül sokan dolgoznak egy-egy produkción, sok ember van egyszerre egy helyen, akár külső helyszíneken is.

Az európai filmipart pedig az amerikai bérmunka tartja el – Magyarországon ez a kitettség még az átlagosnál is sokkal magasabb, akár a 90%-ot is elérheti -, a rendező, a főbb szereplők, az operatőr is amerikai, a magyar cégek gyakorlatilag csak szervezik a gyártást. Ezért volt döntő pillanat, amikor Donald Trump bejelentette a beutazási tilalmat a schengeni országokból: az amerikai stúdiók a bejelentés után lényegében evakuálták munkatársaikat az európai országokból, Magyarországról 200-300 főt. Radnai szerint az amerikai filmgyártók máshogy mérik a kockázatot: fontos munkatárs nem szorulhat be olyan országba, ahol karantént rendelnek el. Ez pedig azt jelentette, hogy minden film gyártása leállt Magyarországon – nagyjából a felénél megszakadt a minden idők egyik legdrágább sorozatának tartott, a Microsoft népszerű videójátékából készülő Halo forgatása is.

A leállás súlyosan érinti a magyarországi gyártóbázisok mellett a filmes produkciókban dolgozókat, 5-10 ezer embert is. A legtöbb stábtag megbízási díjas, nem munkavállaló: ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha nincs filmes projekt, akkor nem dolgozik, nincs bevétele sem.

Radnai szerint a stúdiókon jelentős a kényszer, hogy tartalmat gyártsanak, ezért az igazi vesztesek maguk az amerikai gyártók: hatalmas összegeket vesztenek azzal, hogy beláthatatlan ideig húzódnak a forgatások.

Vannak filmek amiket teljesen leállíthatnak, vannak amelyeket az USA-ban sokkal drágábban talán folytatják vagy újrakezdik, és vannak olyanok is, amelyeket a vírusveszély elmúltával szinte azonnal folytatni tudnak.

Ami a rossz tulajdonsága a filmiparnak az egyúttal az erénye is: amilyen gyorsan le tud állni, majdnem olyan gyorsan újra is tud szerveződni, nem várható tehát, hogy hosszú évekre visszavesse a filmipart a mostani leállás. A jelenség továbbá globális, nem egy sajátos magyar jelenségről van szó, így valószínűleg nem is jár a fejlett magyarországi filmipar versenyképességének romlásával.

Újratárgyalják a szerződéseket

"Két jellemző reakciót lehetett látni a piacon az elmúlt napokban, az első egy pánikszerű menekülés, amit Trump bejelentése okozott, miszerint az Egyesült Államok 30 napra felfüggeszt minden beutazást Európából. A másik, ami a többségre volt jellemző, hogy kivártak egy napot és mérsékeltebb reakcióként takarékos üzemmódba kapcsoltak, ami a produkciók mondhatni felfüggesztést jelenti 2-4 hetes periódusra, majd ezután újra megvizsgálják, hogy mik a lehetőségek” – mondta a Portfolio-nak Balika Gergő a külföldi produkciókat idecsábító, úgynevezett szervizszolgáltatásokat nyújtó legnagyobb hazai szereplő a Mid Atlantic Films Head of Production pozícióját betöltő vezetője.

Balika szerint egyelőre megpróbálják a stábokat megtartani, újra tárgyalni az eszközbeszállítókkal a szerződéseket kedvezmények reményében, hogy a megugró költségeket mindenki arányosan viselje.

Azoknál a produkcióknál, amelyek a nyáron kezdődnének, és már tart az előkészítésük - igazodva a vírus várható lefolyásához - néhány hónappal igyekeznek eltolni a forgatásokat.

„Nagyon gyorsan adaptálódik a szakma a helyzethez, és persze egyelőre elég képlékeny a helyzet, napról-napra változhat, de mindenki előre tekint és már a vírus lefolyása utáni időszakot készítjük elő.” - tette hozzá a szakember.

Címlapkép: Korda Filmpark Facebook (A Korda Filmpark tájékoztatása szerint március 29-ig nem fogad látogatókat.)