Teljesen visszavonul Bill Gates a Microsofttól

Bill Gates lemond a Microsoft igazgatósági tagságáról és a jövőben a jótékonykodásra fókuszál - jelentette be a milliárdos, aki jelenleg a világ második leggazdagabb embere. Feleségével, Melinda Gates-szel a világ egyik legnagyobb alapítványát működtetik, a Gates Foundationt, ami több milliárd dollárt adományoz többek között egészségügyi programokra és a szegénység elleni harcra.

Bill Gates, a Microsoft alapítója és a világ egyik leggazdagabb embere 2008-ban gyakorlatilag visszavonult, de 2014-ig még az igazgatóság elnökeként részt vett a cég mindennapi életében. Azóta már „csak” igazgatósági tag volt.

Nem csak a Microsofttól távozik, de Warren Buffett cége, a Berskhire Hathaway igazgatóságából is, amely pozíciót 2004 óta töltötte be.

Címlapkép: Mike Cohen/Getty Images for The New York Times