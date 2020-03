Elérhetetlen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér oldala

Nem működik az este jelentős részében a bud.hu, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér oldala, miután Orbán Viktor miniszterelnök ma bejelentette Magyarország határainak lezárását.

A napirend előtt beszélt a parlamentben Orbán Viktor miniszterelnök, mert a koronavírus rendkívüli helyzetet teremtett. Új, szigorúbb korlátozó intézkedéseket jelentett be a kormányfő, amivel néhány nap késéssel csatlakozunk a régiós országokhoz. Előrevetítette: most jön a neheze a járványban, most kell majd helytállni. Az esetszámok gyorsuló ütemben fognak növekedni - vélekedett.

Beszélt Magyarország határinak lezárásáról is: Magyarország területére – a reptereket is beleértve – csak magyar állampolgárok léphetnek be. Nagy István agrárminiszter közölte a miniszterelnök beszédét követően, hogy ez éjféltől lesz hatályos, csakúgy, mint a rendezvények betiltása.

A bud.hu ma este megbízhatatlanul működött, kollégánk tapasztalata alapján hosszú ideig elérhetetlen volt, cikkünk megjelenése pillanatában (21:38-kor) is az.

Címlapkép: Getty Images.