Kereskedés zuhanó árfolyamok mellett - online előadás

Az év eleji extázisból rég nem látott, nagyon gyors kijózanodás rengette meg a tőzsdéket az elmúlt hetekben, és elharapódzott a pánik. A Portfolio Trader online előadásán megnézzük, mi a teendő ilyen piaci szituációban, és hogyan lehet profitálni a mozgásokból.

A túlfeszített, folyamatos történelmi csúcstámadások után az 1987-es mintára beinduló óriási zuhanás következett be a piacokon azok után, hogy a koronavírus megjelent Európában és az USA-ban. A gazdasági és humán károkon kívül a vagyonhatás is óriási, mivel az elmúlt hónapok és évek jegybanki magatartásai, a folyamtos pénzpumpák, valamint Trump tőzsdeközpontúsága szinte kiiktatta a nagyobb korrekciók lehetőségét, megteremtve egy tévedhetetlennek hitt attitűdöt.

Regisztráció a díjmentes online előadásra

Habár számos technikai jelzés árnyalta az eget, mégis az esés intenzitása teljesen meglepetésszerűen hatott, és az elmúlt években felnőtt befektetői, kereskedői generációra sokkolva hatott a mozgás, vélhetően nagyon sok beragadt pozíciót eredményezve. Most is mindenki a gyors megoldásban reménykedik, hogy visszatérünk majd a normál kerékvágásba, de mégis sok extrém forgatókönyv elképzelhető, mind a pozitív, mind a negatív irányban. Egy biztos, a tőzsdei élet nem áll le, továbbra is kiváló lehetőségeket kínál a tőzsde azok számára, akik mind rövid, mind hosszabb távon szeretnének profitálni ezekből az árfolyamkilengésekből.

Az online előadáson a Portfolio Trader profi kereskedője és oktatója segítségével megnézzük, hogy mit okozott a mostani esés a grafikonokon, hogyan érdemes felkészülni a következő időszakra, és milyen vételi, illetve eladási pontokat lehet beazonosítani a grafikonokon a megfelelő kockázatkezelés segítségével.

Regisztráció a díjmentes online előadásra

Időpont: 2020. március 16. 17:30-18:15

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.