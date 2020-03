Szakad tovább az olaj, hiába a Fed rendkívüli lépése

Újra nagy mínuszban az olaj ára, hiába lépett vasárnap ismét egy rendkívülit a Fed, ugyanis a piac továbbra is szkeptikus abban a tekintetben, hogy egy egészségügyi sokkot mennyire lehet pénzügyi eszközökkel kezelni. A következő hónapokban drasztikusan csökkenhet az Egyesült Államok kőolajexportja, a palaolaj szektor pedig egyre nagyobb bajban van.

A Brent ma reggel ismét 7 százalékot esett, nem sikerült a Fed újabb rendkívüli kamatvágásának megnyugtatnia a piacokat.

A Fed vasárnap 100 bázisponttal, azaz 1 százalékkal csökkentette irányadó kamatát, és emellett még 700 milliárd dolláros mennyiségi lazítást is meghirdetett. Az olaj árának még az sem segített, hogy Trump ígéretet tett, hogy csurig töltik az amerikai nyersolajkészleteket.

A helyzetet továbbra sem segíti, hogy a koronavírus terjedését övező bizonytalanságok közepette a szaúdiak és az oroszok elárasszák a piacot nyersolajjal, miután nem sikerült egyezségre jutniuk a legutóbbi OPEC+ ülésen, melynek következtében mindegyik fél annyit termel áprilistól, amennyit csak akar.

A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok abban, hogy monetáris politikai eszközökkel és likviditás növeléssel mennyire lehet kezelni a jelenlegi egészségügyi helyzetet. A piacot leginkább az nyugtatná meg, ha tetőzne, vagy legalábbis lassulna az új koronavírus megbetegedések száma a világban, vagy valami gyógymódot feltalálnának rá.

2016 óta a legszűkebb az északi-tengeri Brent típusú és az észak-amerikai WTI nyersolaj között az árkülönbözet, mely globális szinten rontja az amerikai könnyűolaj versenyképességét. Szakértők becslése szerint az Egyesült Államok kőolajexportja mind áprilisban, mind májusban is 1 millió hordóval csökkenhet napi átlagban.

Előbb-utóbb sor kerülhet rá, hogy az amerikai kormánynak mentőövet kell dobnia a bajba jutott palaolajtermelőknek, akik már amúgyis masszívan el vannak adósodva, ugyanis az alacsony olajárak leginkább a piaci alapokon működő amerikai palaolaj cégeket viselik meg.

Címlapkép: Citizens of the Planet/Education Images/Universal Images Group via Getty Images