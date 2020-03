Ezreket küldhet fizetés nélküli szabadságra a világ legnagyobb hotellánca

Elkezdte szabadságra küldeni alkalmazottait a világ legkiterjedtebb hotelláncával bíró Marriott International – számol be a hírről a The Wall Street Journal.

Több tízezer alkalmazottját kénytelen szabadságra küldeni a világ legnagyobb hotellánca, a Marriott International. A társaság 1,4 millió hotelszobával rendelkezik világszerte, de a koronavírus terjedése miatt sorra zárja be hoteleit a világon, így a dolgozókat is kénytelen szabadságra küldeni.

A Marriott szóvivője elmondta, hogy a hotellánc múlt héten kezdte el bezárni egyes szállodáit, az itt dolgozókat fizetés nélküli szabadságra küldték. Lesznek azonban olyan dolgozók is, akiket olyan hoteleikből küldenek szabadságra, amelyek egyébként még működnek, miután a foglalások jelentősen visszaestek az utóbbi időben.

A szóvivő kitért arra is, hogy igyekeznek a koronavírus elmúltával annyi embert visszavenni a munkába, amennyit csak lehet. Jelenleg az amerikai szállodáikban a foglaltság 20% vagy annál is alacsonyabb, de ez a szám teljes hotelszakmát is jellemzi.

