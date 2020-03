25 000 embert bocsáthat el ideiglenesen a Zara tulajdonosa, az Inditex a cég spanyol üzleteinek minden munkatársát leépítheti átmenetileg, ha a koronavírus járvány miatt elrendelt spanyol szükségállapot április 15-e után is fennmaradna.

A többek között a Zara márkájáról ismert spanyol ruházati cég, az Inditex ideiglenesen 25 000 ember bocsáthat el, a cég a spanyol üzleteinek minden munkatársát leépítheti ideiglenesen, ha a spanyol szükségállapot április 15-e után is fennmaradna. A Reuters szerint mindez az egyik legnagyobb leépítés lehetne Európában a koronavírus járvány közepette.

A cég logisztikai, gyártási és adminisztrációs munkatársaira mindez nem lenne hatással, nyilatkozta a társaság egy magát megnevezni nem kívánó tisztségviselője, az Inditex adminisztrációs munkatársai otthonról dolgoznak, míg a logisztikai dolgozóknál egy műszakban kevesebben tevékenykednek azért, hogy biztosítsák a munkatársak közötti távolságtartásra vonatkozó biztonsági intézkedéseket.

Spanyolországban szombaton rendeltek el 15-napos szükségállapotot a koronavírus járvány miatt, a közlekedés korlátozása mellett a bárok, éttermek és az üzletek többségét is bezárták. Az Inditex boltjai, beleértve a Zara üzleteit is, azóta zárva tartanak, a cég azonban továbbra is fizette a munkatársait.

Az Inditex a hazai piacán rendelkezik a legnagyobb bolthálózattal, innen származik a cég globális bevételének nagyjából hatoda. A társaság a héten jelentette be, hogy március első két hetében 24 százalékkal estek vissza az eladásai, és a vállalat 7500 üzletének közel a felét zárta be globálisan.

Az Inditex 8 százalékkal került ma feljebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 30,9 százalékot esett.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Cristina Arias/Cover/Getty Images