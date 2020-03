Így írta át a mindennapjainkat a koronavírus - Új világ épül

A koronavírus a súlyos gazdasági hatások mellett az egyszerű hétköznapokat is újraírja, online megy a jegyesoktatás és a szentmise, tömegek dolgoznak otthonról, barátok virtuálisan söröznek, karanténrecepteket osztunk meg egymással. Sok mikroközösség jelesre vizsgázik társadalmi összefogás terén is: az egyedül élő idősek és a szomszédok helyett is bevásárolunk, a felügyelet nélkül maradó gyerekekre sokszor önkéntes babysitterek vigyáznak. A koronavírus járvány különleges időszakot hozott, amelyben a társadalmi szolidaritás és az összefogás illetve az online megoldások fontosabbak lettek, mint valaha.

Online edzés

Nem csak az élsportolóknak, a lelkes amatőröknek is őrjítően hiányozhat most a sport, a mozgás, a legtöbb egyesület ugyanis nem tart már edzéseket, az edzőtermek sorra zárnak be. Szerencsére az élt nem állt meg, egy csomó hasznos, otthon végezhető tippet találhatnak a négy fal között rekedtek, otthoni gyakorlatok elvégésében, sőt, élőben, online streamelt edzéseket tartanak. Például ha nincsenek a háztartásban kézi súlyzók vagy edzőgépek, akkor egy könyvekkel vagy vizes palackokkal megpakolt táska is megteszi súlyzónak.

Van olyan vállalat is, amely az esedékes – normál esetben az irodákban megtartott - gerinctorna gyakorlatokat videókapcsolaton keresztül közvetített gyógytornásszal tartja meg a home office rendszer miatt, és a játékkonzolokon keresztül elérhető edzőprogramok is népszerűek a mostani helyzetben. De a fapadosabb megoldások is működnek, mint ez itt:

Online jegyesoktatás és mise

„A Tihanyi Bencés Apátságban - zárt ajtók mögött is - minden nap lesz szentmise, a próbatétel e napjaiban is. Minden nap felkerül a szentmise a Tihanyi Bencés Apátság c. YouTube- és Facebook-oldalra. Minden vasárnap 10 órakor pedig élőben nézhető ugyanitt” – tájékoztatott a Tihany.hu, de például a köztévén is több szentmisét közvetítenek azoknak, akik most nem tudnak a koronavírus miatt templomba járni. Székesfehérváron pedig hallottunk olyan esetről is, amikor az esküvőre készülőknek a jegyesoktatást - a helyzetre való tekintettel – online tartja meg a plébános atya.

Online sörözés

A társas érintkezés új formái alakulnak ki, egyre gyakoribbak az online megszervezett baráti találkozók, sörözések, amikor videókapcsolaton keresztül ülnek egy asztal köré a baráti társaságok.

Figyelünk az egyedül élőkre, idősekre

A társas kapcsolatok ápolása különösen fontos az egyedül élőknek, akik nem tudnak kihez szólni, illetve az időseknek, akiknek most semmiképpen sem szabad közösségbe menniük. Ők természetes módon szeretnének kapcsolatba kerülni, kommunikálni másokkal, különösen egy ilyen feszült helyzetben. Számukra jelentenek megoldást azok a mikroközösségi szintű kedves kezdeményezések, amikor valamilyen távkapcsolati formában – ha más nem, telefonon, vagy egyszerűen pár méteres távolságból – társalognak az egyedül élőkkel olyanok, akik nem is ismerték korában ezeket az embereket. Gondoljunk az egyedül élő hozzátartozókra és barátokra is, nagyon fontos, hogy ne hagyjuk őket most magukra.

Karanténreceptek

Nem mindenki lehet konyhatündér, de azért az emberek többségének fontos örömforrás az étkezés, nem pedig csak nyers energiabevitel. A közösségi oldalakon könnyen elkészíthető, egyszerű alapanyagokból különösebb tudás nélkül is, akár home office ebédszünetben is összerakható ételek receptjei is terjednek, amiket hívhatunk „karanténreceptnek” is. Magyarországon sokan kenyérért járnak boltba, ízelítőnek íme egy finom ír szódás kenyérrecept.

Online közoktatás

Biztosan sokan eljátszottak már a gondolattal, hogy egyszer a közoktatás is virtuális síkra léphet, de minden bizonnyal nem 2020 márciusára tették volna ennek várható időpontját, pedig sok iskolában megoldották, hogy egy-egy tanórát skype-on tartanak meg, az összes diák becsatlakozásával, de persze a kiadott feladatok megoldása és a tv-s megoldás is sokaknál játszik. Nem tudjuk, tudhatjuk, ez a fajta rögtönzött távoktatás mennyire működik, de valószínűleg némi tudás azért megmaradmajd az iskolás fejekben.

Online ügyintézés

Sokan csak most döbbennek rá, mennyi mindent el tudunk már intézni az állammal kapcsolatos ügyeinktől kezdve a pénzügyeinken és az élelmiszer-rendelésen keresztül a közműszolgáltatókkal elintézendő ügyeinkig. Ma már az adóbevallások nagy részét pár perc alatt be lehet adni, online igényelhetünk kölcsönt és fizethetjük a számláinkat. A digitális bennszülöttek és a digitális világban otthonosan mozgó ügyfelek miatt ma már a legtöbb vállalat rendelkezésre bocsát online ügyintézési platformokat, ezek jelentősége a követező időszakban biztosan brutálisa megnő. És aki egyszer idetalált, talán már nem is akar többé fiókokban, ügyfélszolgálatokon sorba állni, ha el kell intéznie valamit, sőt, talán boltba sem jár majd, hanem házhoz szállíttatja az élelmiszert.

Karanténbulik

És persze ne feledjük az olaszok nagy találmányát, a karanténbulikat sem. Azért csak remélhetjük, hogy ezekből a különleges bulikból mi egyikben sem veszünk részt.

