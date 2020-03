Megkapják az internetes rendeléseket a magyarok - Teljes kapacitással dolgoznak itthon a futárcégek

A hazai kiszállításoknál egyelőre nem tapasztalnak fennakadásokat a Portfolio által megkérdezett futárcégek, de a nemzetközi szállítmányok kézbesítését már megnehezítik a határkorlátozások. Ezek miatt nemzetközi viszonylatban akár több napos csúszások is lehetnek, a Magyar Postánál például átmenetileg szüneteltetik a nemzetközi küldemények feladását több országba. Körkérdésünkben annak jártunk utána, mire számítsanak a magyarok, ha online rendelnek, mi lesz a külföldről rendelt termékekkel és hogyan bírják kapacitásügyileg a futárcégek a mostani koronavírusos időszakot.

Jönnek a rendelések, nincsenek tömeges lemondások

A Magyar Posta válaszában azt közölte, a nemzetközi küldeményforgalomban március elejétől tapasztalt lassulást. Azokba az országokba, ahol a fertőzés megjelent és járványos méreteket öltött lassult a küldemények eljuttatása, illetve az onnan a küldemények érkezése is hosszabb ideig tartott. A Kínából érkező küldemények mennyiségében először február második felében tapasztaltak számottevő csökkenést, amelynek egyaránt oka lehetett a nemzetközi postai forgalom akadályozottsága és a rendelések csökkenése is.

A GLS-től azt az információt kaptuk, hogy folyamatosan jönnek a megrendelések és tömeges lemondásokat sem tapasztaltak eddig. Kitértek arra is, hogy egy-egy partnert leszámítva nem hallottak fennakadásokról. Mivel az áruszállítás folyamatos, ezért nagy számban nem is számítanak erre.

A DPD megkeresésünkre azt a választ küldte, hogy alapvetően a volumenek visszaesése a B2B (vállalati) szektorban következett be, a B2C (lakossági kiszállítások) szegmensben egyenlőre nem tapasztalnak érdemi változást. Kitértek arra is, hogy az online vásárlások és/vagy vásárlási lemondások nem a szolgáltatóknál jelentkeznek, ők csak a megbízóikon keresztül, a volumenek változását látják és érzik.

Ők úgy tapasztalják, hogy a megbízóiknál nem voltak készlethiányok, azonban az összvolumenekből természetesen az áruféleségek szerkezetére nem látnak rá. A DPD Csoport egész Európában teljes kapacitással dolgozik, az áruszállítás, a teljesen lezárt körzetek kivételével, korlátozás nélkül zajlik. Apróbb késések a határellenőrzések miatt a nemzetközi forgalomban mindenképpen várhatóak, de a DPD továbbra is teljes mértékben kiszolgálja az ügyféligényeket.

A Sprinternél azt tapasztalják, hogy jönnek az online rendelések, nagyon sok olyan ügyfelük van, aki a hagyományos kiskereskedelemben is érdekelt és azt a forgalmat egyre inkább tereli az online felé. A rendelések nem csökkennek, ugyanakkor az átvételi hajlandóság kicsit csökkent, de még nem drasztikusan. A visszáruk terén ezt már látták a héten két teljes nap elteltével is.

Nem számítanak csúszásokra sem, ami megnehezíti most a dolgukat az a 15 órás nyitva tartás, de átütemezéssel tudják kezelni a kialakult helyzetet, ez az időablakos kiszállításoknál okozhat eltéréseket – írják.

A Foxpost arról tájékoztatott, hogy a webshopos rendelések a hét végéig nem csökkentek, inkább egy kicsit növekedtek. Ellenben ma már jelezték partnereik, hogy nem mindenki tud fuvart adni áruhiány miatt. Továbbá az is látják, hogy a magánszemélyek közötti csomagforgalom a felére esett vissza. Ez érthető, hiszen ilyenkor senki sem a Jófogás vagy a Vatera oldalait bújja -írták, hozzátéve, hogy csütörtökön és pénteken kezdték jelezni partnereik, hogy vannak már problémáik.Kitértek arra is, hogy egyenlőre volumen csökkenést tapasztalnak, de egyre több webáruház vált most át Foxpostra, miután minden más csomagátadópont lassan bezár (a posta még nyitva van).

A nemzetközi forgalomban lassabb az áruszállítás

A járvány terjedése miatt világszerte egyre több országban vezettek be korlátozásokat a légi- és közúti közlekedésben, ezért a postai küldemények eljuttatása illetve érkezése a korábbiaknál fokozottabban akadályozottá vált, a légi kapacitások jelentősen szűkültek. 2020. március 17-én pedig Magyarország határait is lezárták a személyforgalom előtt, a döntés itthon is érintette a közúti és légi forgalmat egyaránt – írják a postánál.

A Magyar Posta a kialakult helyzet miatt 2020. március 18-tól átmenetileg szünetelteti a nemzetközi küldemények feladását több országba.

A nemzetközi postai küldeményforgalomban fennálló akadályok miatt a még működő viszonylatokban is lassulás tapasztalható, amely a küldemények kézbesítésének idejét is érintheti.

A határátkelőkkel kapcsolatos tapasztalatokról a GLS azt írta, hogy több irányban is volt (van) problémájuk, de javulni látszik a helyzet. Jelenleg már csak Szlovákia irányába vannak problémáik (mivel Parassapusztánál a kisteherautókat nem engedik át, miközben mindenhol máshol igen). Ez azért is furcsa, mert áruszállítást végeznek, tehát nem értik a korlátozást.

Ez esetben az, hogy milyen csúszásokkal kell kalkulálni a kiszállításban, attól függ, hogy hány „határt” kell, hogy átlépjen a csomag, míg célba ér, mivel ha több határon is sokat kell várakozni, akkor ezek összeadódhatnak. Az előbbi szlovákiai példa például bizonyos régiókba történő szállítások esetén 1 napos csúszást okoz.

A nemzetközi forgalomban a határon való várakozások miatti késéseken kívül minimálisak a csúszások – tájékoztatott a DPD. Náluk a munkarend nem változott, a higiéniai és egészségügyi szempontból bevezetett intézkedések mellett is terv szerinti a működésük.

Kitértek arra is, hogy a szolgáltatás jellegéből adódóan a belső rendszerben történő csúszások akár 1 napos késedelemhez is vezethetnek a belföldi kiszállításban, de a nemzetközi forgalomban is maximum 1-2 napos csúszást várnak. Természetesen a lezárt területekre szállítandó küldeményeket fel sem veszik, ha bekerül a rendszerükbe, akkor pedig azonnal visszaszállítják a feladónak.

A nemzetközi tapasztalatok alapján kijárási tilalom esetén is tudják végezni a szolgáltatást, de természetesen a hatósági rendelkezéseket kell majd figyelembe venni és betartani – teszik hozzá.

Bár a Sprinter kizárólag belföldön működik, jó pár olyan ügyfelük van, aki külföldről, direkt beszállítással juttatja el hozzájuk a magyarországi árumennyiségét. Eddig nem voltak fennakadások, vagy legalábbis kezelték hatósági segítséggel, együttműködéssel – közölték.

Mi a helyzet a hazai kiszállításokkal?

A Magyar Posta azt írta, hogy a belföldi küldeményforgalomban a veszélyhelyzet elrendelését követő egy hétben nem tapasztaltak komolyabb változást.

A levélfeldolgozásban a mennyiségek hasonlóak az előző évek hasonló időszakához képest.

A belföldi csomagrendelések száma sem csökkent.

Az e-kereskedelmi partnerek megrendeléseiben azonban látható a veszélyhelyzet miatti átrendeződés, megnőtt például a háztartási tisztítószereket és kozmetikumokat forgalmazó webshopok forgalma, ehhez hasonlóan az állateledel forgalmazóktól is nagyobb mennyiségeket szállítanak a megrendelőknek, márciushoz képest több kerékpárt és az otthoni munkához és/vagy tanuláshoz szükséges műszaki/informatikai eszközt kézbesítenek – írják.

Új helyzetet teremt a piacon, hogy sok cégnél most már otthoni munkavégzésben dolgoznak az emberek, de a GLS beszámolója szerint nem változtatta meg a rendelések, illetve kiszállítások mennyiségét a home office. A belföldi szállításokkal kapcsolatban kiemelték, hogy folyamatosak és a megszokott színvonalon történnek, nincsenek fennakadások. Jelenleg biztosított a teljes kapacitás, zavartalan a feldolgozás és a kiszállítás is – írják.

A DPD is azt válaszolta, hogy nem látnak jelentős változást egyenlőre amiatt, hogy otthonról dolgoznak sokan, a kérdés az, hogy ha az emberek több időt töltenek otthon, akkor hogyan változnak meg az online vásárlási szokásaik. Természetesen a járványügyi helyzet önmagában is hatást gyakorolhat erre, várják a tapasztalatokat, jövő héten valószínűleg már többet fognak tudni ezzel kapcsolatban – írják.

A Sprinternél a home office miatt a címmódosításokban látnak változást, hiszen most nem a munkahelyére kéri, hanem az otthoni vagy a tartózkodási címére a rendelő a terméket. Azt tapasztalják továbbá, hogy azon termékeket részesítik előnyben a megrendelők, amelyeket a kiskereskedelmi egységekben már limitáltan lehet vásárolni, például az állateledeleknél, építőipari termékeknél ez eléggé szembetűnő a héten.

A Foxpost azt tapasztalja, hogy a legtöbb ember nem tud home office-ból dolgozni. Az üzletekben eladók, futárok, raktárosok, biztonsági emberek, egészségügyi dolgozók, stb továbbra is eljárnak dolgozni, a városban továbbra is vannak dugók, az élet nem állt meg. Nem is szabad! A médiában folyó „maradj otthon” kampány sokkal súlyosabb károkat fog okozni mint maga a vírus - írják. Az időseknek valóban otthon kell maradniuk és vigyáznunk kell rájuk úgy, hogy kezet mosunk, megfelelő védőfelszereléseket (kesztyűt, maszkot) hordunk és 1-2 méter távolságot tartunk egymástól. De ha teljesen leáll a gazdaság, az hosszú évekre nagyobb károkat fog okozni, mint ez a vírus. Arra számítanak, hogy lesz egy erősebb visszaesés a következő két hétben.. Viszont nem lehet még egy hétre sem nagyon bezárkózni lakásainkba. Bevásárolni el kell menni hetente, vírus ide vagy oda. A csomagautomatáik például segítenek abban, hogy ne álljon le teljesen az élet, a gazdaság. Abban is, hogy továbbra is el tudják adni használt dolgainkat az emberek és eljuttatni bárhova az országban. Vagy a Pesten nehezen beszerezhető maszkokat, fertőtlenítőszereket el lehet küldeni vidéki rokonoknak - teszik hozzá.

Amennyiben az esetleges kijárási tilalom alatt el lehet menni vásárolni és dolgozni, akkor továbbra is elérhető lesz szolgáltatásuk, hiszen szinte minden helyszínükön van élelmiszerbolt vagy gyógyszertár. Így azon alkalmakkor amikor az emberek vásárolni indulnak el tudják intézni online csomagküldési vagy fogadási dolgaikat is továbbra is emberi érintkezésmentesen - írják.

Amennyiben bezárják a plázákat, akkor csak az élelmiszeráruházakban lévő automatáik lesznek elérhetőek, ebben az esetben a mostani 119 automata helyet 79 automatán keresztül lehet majd csomagot küldeni. Kiemelik, hogy amennyiben automatából házhoz küldenek ügyfeleik csomagot, ott is biztosítják az érintkezésmentes csomagátadást.

A csomagautomaták itthon még kevésbé, külföldön viszont egyre keresettebbek

A koronavírus-járvány terjedése miatt Olaszországban megnőtt az igény a csomagautomaták használatára, Magyarországon ezeknél a készülékeknél a postánál még nem tapasztaltak nagyobb forgalmat az ilyenkor szokásosnál. A magyar csomagautomatákkal kapcsolatban hasonlókat tapasztalnak a GLS-nél is. A posta egyébként a csomagautomatákat is rendszeresen fertőtleníti, nemcsak az automaták képernyőjét, hanem a rekeszeket is – közölték.

A veszélyhelyzetben elrendelt nyitvatartási korlátozás a Magyar Postát nem érinti, mindazonáltal egyes alacsony forgalmú posták nyitvatartását szűkítették, a postákon az ügyfélterekben pedig egyszerre csak annyi ember lehet, ahány munkahely működik. A fix átvételi pontok száma csökkent. Felkészültek arra, hogy amennyiben szükségesnek látják, további intézkedéseket hozzanak – teszik hozzá.

A DPD csomagpontjai személyes kiszolgálással működnek, leginkább bevásárlóközpontokban. Ezek forgalma szokásosnak mondható – közölte a szolgáltató, hozzátéve, hogy náluk mind a házhozszállítások, mind pedig a csomagátvételi pontoknál történő kézbesítések esetén lehetőség van az érintésmentes átvételre.

A Sprinternél csomagátvételi ponthálózattal rendelkeznek, itt az érintésmentes átvétel nem igazán megoldható. A webáruházakat és a megrendelőket is arra biztatják ugyanakkor, hogy online előre fizessenek, ezzel is elkerülve az utánvétes fizetést, ami lényegesen megkönnyíti a kontaktot, hiszen a készpénz és a banki terminállal való fizetést sem lehet megoldani érintésmentesen.

A Foxposttól azt a választ kaptuk, hogy a csomagautomatáik továbbra is érintkezésmentes csomagküldési és fogadási lehetőséget kínálnak szinte egész nap reggeltől estig, miközben a legtöbb személyes csomag felvevő/átadópont már bezárt. Hogy még nagyobb rugalmasságot adjanak ügyfeleiknek, felemelik a csomagok automatában tartási idejét 7 napra a mostani 3-ról. Továbbá külföldi minták alapján úgy látják, hogy automatáik a következő időszakban reggeltől estig elérhetők lesznek, hiszen szinte minden helyszínen van élelmiszerbolt vagy gyógyszertár, így szolgáltatásuk nem kerül korlátozásra.

