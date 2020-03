A koronavírus másik arca: 30 ezer dolgozót keres a világ egyik leghíresebb pizzérialánca

Mivel egyre több család étkezik otthon, és sikerült bevezetni az érintésmentes kiszállítást, egyre nagyobb a kereslet a Yum Brandshez tartozó Pizza Hut pizzái iránt. A társaság bejelentette: 30 ezer állandó dolgozót keres.

Nem kevesebb mint 30 ezer állást nyitott meg a Pizza Hut – közölte a társaság. A Magyarországon is jelen lévő pizzérialánc szakácsokat, menedzsereket és műszakvezetőket egyaránt keres, és felgyorsítja tréning folyamatait is szállítóinál, hogy azok 5 óra képzést követően már munkába is állhassanak.

A koronavírus-járvány miatt a társaság egyre nagyobb arányban használja az érintésmentes kiszállítást, és mivel a családok egyre többet esznek otthon közösen, megnőtt a kereslet a cég 24 szeletes (2 láb átmérőjű) pizzáira is.

A pozitív hírek ellenére a Pizza Hut tulajdonosának, a Yumnak az árfolyama 3%-os esést mutat, és már 43%-kal ér kevesebbet a vállalat, mint egy évvel ezelőtt.

