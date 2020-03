Drámaian visszaesett a kereslet a hazai használt autók piacán

Drámai a visszaesés hazai használt autók piacán, a Használtautó.hu statisztikája szerint komoly keresletcsökkenésre kell felkészülniük az eladóknak. A keresések száma több mint 40 százalékot esett az elmúlt héten.

Idén februárban és egészen március 10-ig sem adódott olyan nap, hogy a Használtautó.hu oldalon ne indítottak volna legalább 1,15 millió keresést a böngészők, de az átlagos napi keresésszám 1,2 millió fölött volt, januárban és februárban a Datahouse adatai szerint 16 százalékkal nőtt a hazai tulajdonosváltások száma.

Március 11-e, azaz a veszélyhelyzet kihirdetése azonban a használt autók piacának is betett: már aznap is 1 millió alá ment a keresések száma, ami a megelőző hónap azonos időszakához mérten 16 százalékos visszaesést jelentett.

Március 12. és 15. között a februári keresésekhez mérten 20-25 százalékos visszaesést láthattunk, míg március 16-tól még drasztikusabb keresletcsökkenés adódott. Az elmúlt, iskolabezárásoktól sújtott héten pedig már 40 százalék feletti mértékben csökkent a keresések száma.

Az is nehezíti a kereskedők dolgát, hogy a jelenlegi szabályozások szerint csakis 10 és 15 óra között tarthatnak nyitva, de az autóikat külföldről beszerzők számára a forint érezhetően gyengült árfolyama is komoly veszteséget jelent. Aki euróban vásárolt és most forintban ad el, már eleve csökkent vagy akár elúszott profittal kell, hogy számoljon, ám több kereskedő még ennek ellenére is akciókkal, árengedményekkel próbálja minimalizálni a veszteségeit, s a csökkenő számú érdeklődők közül vevőket vonzani.

