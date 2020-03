Ilyen is van: Béremelés koronavírus idején

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus-járvány miatt kialakult pánikvásárlások miatt jelentős kapacitáshiánnyal kűzd a Walmart, hiszen a boltok polcait a megnövekedett kereslet miatt folyamatosan tölteni kell, de az online megrendelések is felpörögtek. A probléma kezelésének érdekében több intézkedést is meghozott a cég, többek között az e-kereskedelmi raktárakban dolgozók kezdő bérének megemeléséről is döntöttek.