Jó hír a kecskeméti Mercedesnek, nincsenek veszélyben a munkahelyek

Hosszú interjút adott a Handelsblattnak a Daimler első embere, Ola Kallenius, amiben a menedzser kiemelte, a munkahelyek nincsenek veszélyben, és jelenleg nem szorul állami segítségre a Daimler.

Annak ellenére, hogy a konszern Európában és Észak-Amerika egyes részein leállította a járműgyártást, a közel 300 ezer alkalmazott munkahelye nincs veszélyben, mondta Källenius az interjúban.

A munkahelyek biztonsága nem képezi vita tárgyát,

fogalmazott a cégvezér.

Egyelőre két hétre zárták be az európai üzemeket, de rugalmasan reagálnak, és időben meghosszabbíthatják az intézkedést.

Egyelőre nem tudjuk, hogy mennyi ideig tart a koronavírus-krízis.

A koronavírus hatásaival kapcsolatban a konszern a kínai tapasztalatokra támaszkodik, ott a gyártás leállítását követően a Mercedes néhány hét múlva 100 százalékos kapacitáskihasználtság mellett fog újra gyártani. A legtöbb ottani kereskedés már kinyitott, az ügyfelek pedig visszatértek.

Napról-napra egyre több ember jön a kereskedéseinkbe, a kereslet növekszik, ez optimizmussal tölt el minket,

emelte ki a cégvezér.

Kínában már majdnem visszatértünk a normális kerékvágásba.

Hogy a konszern továbbra is működőképes maradjon, de a menedzsment egészsége se kerüljön veszélybe, Kallenius nullára csökkentette az utazásait, a menedzsmentet pedig két részre osztották, a két csoport semmilyen körülmények között sem találkozhat, így ha valamelyik felsővezető megbetegedne, akkor a vírus nem támadja meg rögtön az egész menedzsmentet. Az adminisztrációs területen a legtöbb dolgozó már home office-ban van, Kallenius azonban még bejár a központi irodába, videókonferencián, telefonon keresztül tartja a kapcsolatot a partnerekkel.

A Daimler első embere helyesli a német kormány eddigi döntéseit a koronavírus egészségügyi és gazdasági hatásainak kezelésében. A Lufthansával szemben a Daimler jelenleg kizárja, hogy állami segélyt vegyen igénybe, „A Daimlernek jelenleg nincsen szüksége állami segítségre”, mondta a menedzser. A Daimler likviditási helyzete erős. A konszern folyamatosan egyeztet a beszállítókkal, egyelőre likviditási problémák a beszállítók részéről nem merültek fel.

Németországban éppen most lazítják a rövidített munkaidőben való foglalkoztatás szabályait, ezzel a lehetőséggel pedig a Daimler is élni fog. A koronavírus hatásainak kezelésére szolgáló gazdasági csomagról, melynek részeként munkajogi szabályok is változnak, részletesebben itt írtunk.

Bár a konszern az április elejére kiírt közgyűlését nyárra halasztotta el, a menedzsment osztalék-javaslatában nincsen változás, továbbra is részvényenként 90 cent osztalékot fizetne a vállalat (a jelenlegi 23,2 eurós részvényárfolyammal számolva 3,9 százalékos osztalékhozam adódik).

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images