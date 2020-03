Lehalt a légiközlekedés, nincs elég hely a repülőknek a földön

Több jelentős repülőtéren is parkolóvá alakulnak át a hangárok, a gurulóutak és helyenként a kifutópályák is, miután a koronavírus járvány miatti járatcsökkentések közepette a légitársaságok repülőgépei a földre kényszerülnek.

A jelentős repülőterek hangárjai, gurulóútjai mellett már a kifutópályák is hatalmas parkolókká alakulnak át, miután a Cirium adatai szerint a földön tárolt repülőgépek száma az év eleje óta megduplázódott, és számuk ötezer fölé nőtt.

A következő hetekben ez a szám várhatóan még tovább nő majd, miután az ausztrál Quantas mellett például a Singapore Airlines is folytatja a menetrendszerinti járatai csökkentését. Németország legnagyobb repülőterének északnyugati leszállópályája, hídjai és gurulóútjai mára gyakorlatilag repülőgép parkolóvá alakultak át, a Lufthansa, a Condor és más légitársaságok gépei számára. A Lufthansa leánycége, a Swiss egy katonai repültéren bérel parkolóhelyeket, Zürich közelében.

Hasonló a helyzet más nagy repülőtereken is, a FlightRadar24 adatai szerint hasonló nagyságú repülőgép parkol többek közt Hongkong, Szöül, Berlin és Bécs repülőterein is. Néhány kisebb repülőteret is parkolóvá alakítottak, a Melbourne-től nyugatra található Avalon repülőtér vezetője ötven repülőre számít a Quantastól és annak leányvállalatától. A Quantas harminc mérnököt küld az Avalon repülőtérre, hogy segítsék a gépek karbantartását, hogy a kereslet ismételt megjelenése után néhány napon belül repülhessenek a gépek. A légitársaság emellett nagyjából száz gépet parkoltat Ausztrália más, jelentős repülőterein.

Melbourne és Brisbane repülőterei arról számoltak be, hogy ingyenesen biztosítják a parkolást. A brisbane-i repülőtér szerint néhány nemzetközi légitársaság érdeklődik a reptér létesítményei iránt, ahol 101 repülőgép helyezhető el, de megállapodásra egyelőre nem került sor. A Quantas és a Virgin Australia Holdings használ majd fel néhány helyet a brisbane-i repülőtéren.

A koronavírus járvány az elsők között sújtott le a Cathay Pacific Airways-re, a légitársaság a hongkongi repülőtéren többek közt gurulóutakat és üzemeltetési területeket is használ gépei számára. Az Egyesült Államokban a United Airlines és az American Airlines a karbantartási létesítményeiket használják parkolási célokra, míg a FlightRadar24 adatai alapján a Delta Airlines március közepén egy tucatnyi repülőgépet helyezett át az arizonai Maranába, míg a múlt héten még többet a kaliforniai Victorville-be.

Címlapkép forrása: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images