Elindult a Revolut az Egyesült Államokban

Elindult az Egyesült Államokban is a Revolut, Európa egyik legnépszerűbb fintech-appja – számol be a Verge

A Revolut béta verzióban tavaly június óta elérhető Amerikában, 60 ezer béta teszter regisztrált az alkalmazásba.

A Revolut – banklicenc híján – egy kisebb amerikai bankkal, a New York-i Metropolitan Commercial Bankkal dolgozik együtt, akik a pénzügyi tranzakciók lebonyolításához (pl. számlavezetés) szükséges háttérintézményeként tevékenykednek, hasonlóan ahhoz, ahogy Lloyds és a Barclays támogatja a fintechet Európában.

Amerikában a Revolut készpénzfelvételi limitje havi 300 dollárban lett meghatározva, Európában 200 font. Az efölötti tranzakciókra 2%-os díjat terhel a fintech. A prémium szolgáltatás díja 9,99 dollár lesz havonta, a Metalé 14,99 dollár. Előbbivel többek közt 600 dollárig, utóbbival 900 dollárig emelhető a díjmentes készpénzfelvétel. A Metal, melyhez 1%-os cashback is jár majd minden vásárlás után, egyelőre még nem elérhető. A Revolutról bármilyen Allpoint ATM-ben készpénzt lehet felvenni, 55 ezer ilyen automata van Amerikában.

A Revolutnak már 10 millió ügyfele van Európában, köztük minimum 250 ezer Magyarországon. Bár elég nagy fantábora van itthon a fintechnek, mostanában hideget és meleget is kapnak ügyfeleiktől és a felügyelettől is, amiért elégtelen az ügyfélszolgálatuk, illetve befagynak és átmenetileg eltűnnek kisebb-nagyobb összegek is az alkalmazásukban.

Címlapkép: Shutterstock