Tényleg ennyi volt? Ez már a tőzsdei zuhanás vége?

Óriási felpattanást láttunk kedden a világ tőzsdéin, a befektetők a gigantikus amerikai mentőcsomagról szóló megegyezét árazhatták, azonban korai lenne kijelenteni, hogy ezzel vége van a részvénypiaci zuhanásnak. A piaci kommentárok szerint a monetáris és fiskális stimulusok mellett kulcsszerepe van a koronavírus terjedésével kapcsolatos mérőszámoknak, mint a fertőződöttek száma, vagy a halálozási ráta, így amíg a piac nem látja, hogy ezekben elérénk a csúcspontot, vagy legalább stagnálnának a számok, addig még tovább folyatódhat az esés a részvénypiacokon.

Felpattantak a tőzsdék kedden

A koronavírus globális terjedése óta folyamatosan zuhantak a részvénypiacok, és még annak ellenére is beköszöntött a medvepiac, hogy a világ kormányai és jegybankjai igyekeznek olyan fiskális és monetáris eszközöket bevetni, amelyekkel mérsékelni lehet a vírus okozta gazdasági károkat, azonban a gazdaságélénkítő intézkedések mindeddig kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy a befektetők megnyugodjanak, azonban tegnap hatalmas felpattanást láttunk az világ tőzsdéin, a Dow Jones tőzsdeindex több mint 11 százalékot ralizott, az S&P 500 pedig 9,4 százalékot emelkedett.

Medvepiaci eufória

Nem ez volt az első alkalom, hogy medvepiac alatt hatalmas emelkedést produkáltak a tőzsdék, írja a Reuters. Óvatosságra is int az tény, hogy az elmúlt húsz alkalommal, amikor az S&P 500 több mint 8 százalékot emelkedett egy nap alatt, 13 alkalommal medvepiac uralkodott.

Forrás: Refinitiv, Yardeni Research

Ahogy a Yardeni Research ábráján is látszik, 2008-ban például a pénzügyi válság alatt októberben kétszer is láttunk 8 százalék feletti emelkedést, azonban ezeket a következő öt hónapban két számjegyű százalékos zuhanás követte, tehát nem célszerű úgy gondolni a nagy felpattanásokra, mint amelyek a piaci zuhanás végét jelentik. A történelmi események alapján sokkal inkább igaz az, hogy a medvepiac végét inkább mérsékelt, de konzisztens emelkedő napok jelzik. A 2002-2003-as időszakban például 3 százalékos emelkedő napokkal kezdődött a zuhanás utáni kilábalás, 2009-ben pedig egy 6,4 százalékos emelkedéssel indult meg a történelem eddigi hosszabb ideig tartó bikapiaca.

A háromlábú szék

A CNBC szerint érdemes úgy gondolni a koronavírus miatt kialakult tőzsdepánikra, mint egy háromlábú székre, amelynek ha elvesszük az egyik lábát, az egész összedől.

Az első láb a monetáris politika, amely a 0 körüli kamatszinttel és különböző monetáris politikai eszközökkel igyekszik a gazdaság működését életben tartani, továbbá a vállalkozásoknak és az egyéneknek pénzügyi támogatást nyújtani. Ezzel a faktorral nincs is gond, hiszen a Fed az elmúlt két hétben olyan lépéseket tett, mint a meglepetésszerű kamatvágás, vagy mint a hétfői bejelentés, amely szerint a jegybank korlátlan mennyiségben kész állampapírokat és jelzálogleveleket vásárolni, hogy ezzel támogassa a pénzügyi piacokat.

A második láb a fiskális politika, amelynek feladata, hogy a leginkább szükségben lévő területekre pénzt juttasson, itt akár a munkanélküliekre vagy az olyan vállalkozásokra kell gondolni, amelyeknek lényegében ellehetetlenedett a működése a koronavírus miatt, amely mostanra egész iparágakat bénított meg. A jelek szerint azonban ez a láb is stabillá válhat az elkövetkezendő napokban, hiszen a hírek szerint a Fehér Ház és a szenátus vezetői szerda éjjel kétpárti egyezséget hoztak tető alá a történelmi, 2 ezermilliárd dolláros amerikai mentőcsomagról, amely elsősorban a koronavírus járvány gazdasági hatásait hivatott enyhíteni. A csomagról ugyanakkor még nem szavaztak, ez várhatóan helyi idő szerint szerda délben történhet meg.

A szék utolsó és egyben legfontosabb lába pedig valamilyen biztosíték arra, hogy a koronavírus terjedése és pusztítása mérséklődik, és az fertőzéses esetek száma, valamint a halálozási ráta nem nő tovább, ezzel indikációt adva rá, hogy az élet folyása kezdhet visszatérni normális medrébe. Amíg ez nem történik meg, addig az olyan brutális részvénypiaci felpattanások, mint a keddi csak jönnek és mennek.

A Creative Planning vezetője szerint előbb vagy utóbb el kell jönnie annak a pontnak, amikor a koronavírussal kapcsolatos egészségügyi szalagcímek függetlenednek a pénzügyi piacokról szóló szalagcímektől, a kérdés, hogy hogyan jutunk el addig a pontig és mennyire lesz fájdalmas az út.

A Fed nagyjából az összes munícióját ellőtte már a pénzügyi piacok megsegítésére, az árfolyamok azonban minden intézkedés után tovább estek. Az amerikai kongresszus csupán egy lépésre van a gigantikus mentőcsomag megszavazásától, ami a keddi ralit is indikált, azonban a szék két lábon nem fog tudni megállni. Ameddig az egészségügyi oldalról nem látszik a fény az alagút végén, addig nem beszélhetünk a részvénypiaci zuhanásból való kilábalásról.

A negyedik láb

Látnunk kell, hogy a Fed politikája elállítja a vérzés a piaci működésben. Látnunk kell, hogy kongresszus elfogad néhány jogszabályt. El kell fogadnunk, hogy a rossz hírek, amelyek kapunk csak átmenetiek. Ezután pedig látnunk kell, hogy a fertőződések száma átesik az inflexiós ponton.

– mondta Vincen Reinhart, a BYN Asset Management vezető közgazdásza.

Reinhart szerint a széknek van egy negyedik lába is, amely a hajlandóság a rossz gazdasági hírek befogadására, valószínűleg a legrosszabbakra az 1929-es gazdasági világválság óta. A heti munkanélküli-segély kérelmek száma például 1,5 millióra ugorhat a Dow Jones által összegyűjtött elemzői várakozások szerint, azonban néhány Wall Street-i elemző ennek a duplájára számít. Emellett James Bullard Fed elnök szerint a rövidtávú munkanélküliségi ráta 30 százalékra ugorhat, ami rosszabb lenne, mint az 1929-es válság alatt. Arról már nem is beszélve, hogy néhány elemző szerint a GPD visszaesése akár több mint 20 százalékos is lehet.

A közgazdász az is elmondta, hogy szerinte, ha a fiskális és monetáris politikai lépések elégségesnek bizonyulnak, a megfertőződések száma pedig elkezd csökkenni a tetőpontról valamikor a következő negyedévben, akkor csak a második negyedév lesz borzalmas, onnan viszont felpattanás jöhet harmadik negyedévben, valamint erős negyedik negyedév.

Óvatosság, nem pánik

JJ Kinahan, a TD Ameritrade vezető piaci stratégája azonban óvatosabb, mint a Reinhart. Kinahan arról számolt be, hogy az ügyfelei már belefáradtak a mindennapos részvénypiaci csapkodásba, és az volna a kedvező, ha a volatilitás csökkenne a piacon, valamint azt is hozzátette, hogy piacok most lehetséges, hogy egy lépéssel saját maguk előtt járnak a mentőcsomag árazásával.

Egészségügyi szempontból a stratéga viszont jobban figyeli az európai helyzetet. Olaszországban különösen rossz a helyzet, és egész Európában a négy fal közé zárkóznak az emberek, azonban van néhány olyan jel, amely szerint az esetek száma stagnálni kezdhet. Kinahan szerint a kulcs az lehet, amikor valamelyik országban az emberek újra elkezdenek munkába járni, nem kell, hogy Olaszország legyen az, bármelyik ország, mivel az USA általában 2,5 héttel le van maradva.

A stratéga a pozitív oldalon viszont arról számolt be, hogy az ügyfelei nem pánikolnak, sőt bizonyos szektorok részvényei iránt már vételi szándékkal érdeklődnek, mint a bankrészvények vagy a chipgyártók, viszont az étterem és hotel szektort elkerülik.

Címlapkép: Education Images/Universal Images Group via Getty Images