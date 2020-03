Nem veszített az Opus a Mátrai Erőmű értékesítésén

Gulyás Gergely bejelentése után az Opus is tájékoztatta a befektetőket a Mátrai Erőmű adásvételének lezárultáról. A közleményből kiderül, hogy az Opus nem veszített a Mátrai Erőmű értékesítésén.

Az Opus bejelentette, hogy a társaság, valamint a STATUS Energy Magántőkealap mint eladók, a 2019 november 20-án, valamint 2019 december 23-án közzétett rendkívüli tájékoztatásban foglaltak szerint megkezdett és eredményesen lefolytatott tárgyalások és a Felek között létrejött szerződés alapján 2020 március 26-án eredményesen zárták tranzakciójukat az MVM-mel, mint vevővel.

A szerződés zárása alapján a résztvevő felek megállapodása a Mátrai Erőmű 72,66%-os közvetett tulajdoni hányadának a Társaság és a Status Energy Magántőkealap által történő értékesítése és az MVM által történő megvásárlása tárgyában teljesedésbe ment. A tranzakció zárása során az MVM, mint vevő, valamint a társaság, mint az egyik eladó fél, a tulajdonában álló, a Status Power Invest (SPI) 55,05%-os üzletrészének ellenértékét tízmilliárd-egyszáztízmillió forint összegben határozták meg.

A megvásárolt cégcsoport vételára összesen 17 millárd 440 millió forint, amelyből 10,1 milliárd forint az Opus Globalt, 7,3 milliárd forint a Status Energy Magántőkealapot illeti. Az új tulajdonos ezen felül 11,4 milliárd forint értékben hitelkeretet nyit az erőmű részére, amely fedezetet nyújt a fennálló banki- és nem banki tartozásokra, valamint biztosítja az erőmű biztonságos működését 2020 végéig. A vételár alapja független nemzetközi tanácsadó cég által végzett, üzleti tervből kiinduló vállalatértékelés volt.

Az ügylet kapcsán továbbá az Opus tájékoztatja a befektetőket, hogy miután a tranzakcióról szóló szerződések megkötésre kerültek 2019 december 23-án, de a tranzakció zárása csak 2020 első negyedévében valósult meg, így a társaság 2019 december 31-ére átsorolja az SPI részesedését az értékesítésre kijelölt eszközök közé. 2019 december 31-i hatályával

az Opus értékvesztést nem eszközöl ezen részesedésére, tekintve, hogy az üzletrész eladási ára elérte annak bekerülési értékét.

A Mátrai Erőmű kulcsfontosságú szerepet tölt be a hazai villamosenergia-ellátásban, mivel meghatározó alaperőműként villamosenergia-termelésünk 16 %-át adja, így ellátásbiztonsági szempontból nélkülözhetetlen. Az erőmű klímavédelmi szempontoknak megfelelő technológiai átalakítása nemzetstratégiai érdek. Az új tulajdonos célja, hogy a mára elavult és nem hatékonyan működő energiatermelő rendszert modern, karbontakarékos és gazdaságosan termelő rendszerré alakítsa, amely támogatja a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott célok elérését is. Az MVM Csoport szakmai háttere garantálja, hogy a megújulási program és átalakítási folyamat alatt az ellátó rendszer zavartalanul működjön. Az adásvétellel az MVM tulajdonába kerülő vállalatok között szerepel a Geosol Kft. is, amely a Mátrai Erőmű biomassza és válogatott hulladék tüzelőanyag ellátását biztosítja, hozzájárulva ezzel a hazai megújuló energia részarány növeléséhez.

Az MVM az átalakítás és a folyamatos működtetés során a termeléssel összhangban törekszik a legtöbb munkahely megőrzésére, kiemelt figyelmet fordít az erőműben és a bányákban elérhető képzett munkaerőre, illetve folyamatosan egyeztet a munkavállalói képviseletekkel a gördülékeny átmenet érdekében.

Az Opus árfolyama enyhe pluszban zárhat a mai nap folyamán, idén azonban közel 50 százalékát veszítette el értékének a részvény.

Kereskedés OPUS-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén! Kedvező feltételek, profi ügyfélszolgálat. Start

Címlapkép: MTI/Komka Péter