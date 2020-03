A koronavírus ellenére folytatódhat az Alteo növekedési sztorija

Alaposan felkészült a koronavírusra az Alteo cégvezetése, bevezette a szükséges higiéniai követelményeket. A hitelállomány nagy része hosszú lejáratú, de óvatosságból nem fizetne idén osztalékot a társaság, azonban a meghirdetett növekedési stratégia folytatódhat.

A cégvezetés a BÉT-en publikált dokumentum szerint a COVID-19 járvány előidézte globális egészségügyi és gazdasági válsághelyzetben az alábbi intézkedéseket tette az Alteo és leányvállalatainak elkövetkező időszakban történő folyamatos és biztonságos működtetése érdekében.

Az Alteo vezetése a válság ideje alatt elsődleges célként a lehetőségekhez képest legbiztonságosabb működés feltételeinek megteremtését tűzte ki. Ennek jegyében az Alteo már 2020. március 12-től kezdődően pandémiás szabályzatot fogadott el, valamint felállított egy Pandémiás Irányító Testületet az esetleges válságszituációk minél hatékonyabb és gyorsabb kezelése érdekében. Elsődlegesnek tartjuk munkavállalóink egészségének védelmét és tevékenységünk üzembiztonságának megőrzését. Erre való tekintettel az Irányító Testület elrendelte azon irodai munkavállalók otthoni munkavégzését, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi. A telephelyeken, fióktelepeken műszakváltásban szolgálatot teljesítő, valamint az otthoni munkavégzéssel el nem látható munkaköröket betöltő kollégák számára elrendelte továbbá, hogy tömegközlekedési eszközök helyett – az ebből eredő többletköltségek Alteo által történő megtérítése mellett – saját gépjárművel járjanak munkába.

A folyamatos műszakrendben dolgozó kollégák létszámát minimálisra csökkentették, és lehetőséget biztosítottak a 60 év feletti kollégáknak arra, hogy készenléti műszakot vállaljanak otthonról. Őket csak abban az esetben rendelik be, ha más módon az erőműveink üzemeltetése nem megoldható. Ugyancsak az esetleges fertőzésveszély minimalizálása érdekében elrendelték, hogy a telephelyek vezérlő helyiségeibe alvállalkozók, szállítók és egyéb partnerek, szolgáltatók képviselői nem léphetnek be. Továbbá, tekintettel a WHO és az országos tisztifőorvos ajánlására, az erőművekben bevezették a napon belüli többszöri fertőtlenítő takarítást.

Az energiatermelési területen felmérték a folyamatos működéshez nélkülözhetetlen eszközöket, alkatrészeket és ennek nyomán megtörtént azok készletre történő beszerzése. Az intézkedéseik nemcsak saját alkalmazottaikra vonatkoznak, hanem meghatározták azon folyamatos, fenntartható működésük szempontjából kritikus alvállalkozói és beszállítói kört is, akikkel folyamatosan egyeztetnek a szerződéses munkák ellátása biztonságos feltételeinek megteremtéséről.

A biztonságos üzemmenet fenntartásához elengedhetetlen a pénzügyi biztonság megőrzése is.

Az Alteo vezetésének meggyőződése, hogy az elmúlt évek sikeres gazdálkodásának eredményeként az ALTEO pénzügyileg is erős immunrendszerrel rendelkezik a világjárvány okozta nehézségek leküzdéséhez.

A 2019-es évet az Alteo 4,8 milliárd forintot meghaladó pénzállománnyal zárta. Hitel, kölcsön, kötvény és lízingtartozásainak összességén belül a hosszú lejáratú ilyen jellegű adósság aránya közel 88%-os. A hosszú lejáratú hitel és kötvénytartozásai döntő többségének a hátralevő lejárati ideje jellemzően 10 év, vagy azt meghaladó időtartam, köszönhetően részben a Társaság MNB Növekedési Kötvényprogramjában való sikeres részvételének, amelynek keretében az Alteo 8,8 milliárd forint értékben bocsátott ki 10 éves lejáratú kötvényeket, és az így beérkező összeget jellemzően a rövidebb lejáratú hiteleinek előtörlesztésére használta fel. A hosszú lejáratú hitelek másik igen jelentős része a társaság tavaly befejezett naperőmű beruházásait finanszírozza, jellemzően 10 évet is meghaladó hátralévő lejárati idővel. A társaság számára további potenciális pénzügyi tartalékot jelenthet a Kormány által 2020. március 18-án elrendelt hitel adósságszolgálati moratórium, illetve a gazdaságnak nyújtandó várható további támogatások.

A világjárványból fakadó globális gazdasági visszaesés közepette az ALteo vezetése kedvező körülményként értékeli, hogy az Alteo profitabilitását eredményező üzleti tevékenységek jelentős része nincs, vagy más ágazatokhoz mérten kevésbé van kitéve a globális makrogazdasági kereslet visszaesésének. EBITDA termelő képességben 50% feletti súlyt képvisel a kötelező villamosenergia átvételi (KÁT) rendszerbe értékesítő megújuló erőművi portfólió (jellemzően naperőműveink és a 2019-ben akvirált 25 MW-os szélerőműpark). Ezen túlmenően a piaci tevékenységükből származó profitabilitás jelentős része a legtekintélyesebb hazai és nemzetközi vállalatokkal kötött hosszú távú szerződésekből fakad, ami egy visszaesésnek jobban kitett vevőkörhöz képest további biztonságot jelenthet az eredményes működés fenntartásához, még a járvány okozta válság közepette is. A kiskereskedelmi portfólió diverzifikációs törekvéseinek és kiemelkedően fejlett vevőkockázati eljárásrendjének köszönhetően nincsen a portfólióban olyan kiemelkedő aránnyal rendelkező ágazat, amelyet a többinél súlyosabban érint a koronavírus által okozott gazdasági visszaesés. Eddig elhanyagolható nagyságú be nem hajtható követeléssel rendelkezik az Alteo és a kintlévőség kezelés továbbra is a megszokott módon, kiemelten odafigyel majd a lejárt tartozásokra és azok behajtására.

Jelen válság azonban egészen új típusú, lényegében precedens nélküli, így tagadhatatlan, hogy számos bizonytalanságot hordoz mind elhúzódásának idejére, mint lefutására vonatkozóan. Ezért döntött úgy az Alteo Igazgatósága, hogy a közgyűlésnek egyelőre nem javasolja a korábbi években megszokott osztalékfizetés megszavazását. Ezzel a döntéssel is szeretnénk további tartalékot képezni, felkészülve az esetleges nem várt eseményekre.

A fentiekben ismertetett munkavégzési, üzemelési és pénzügyi biztonságot tovább erősítő lépések azonban nem csak a válságnak szólnak. Készülünk a remények szerint minél hamarabb bekövetkező válság utáni időkre is. Az Alteo vezetésének véleménye szerint kulcsfontosságú, hogy a válságot követő időszakban beinduló gazdasági talpra állásban az Alteo üzletileg és pénzügyileg is erős szereplőként vehesse ki a részét, ezért nem kívánja a társaság a válság ideje alatt sem megszakítani növekedési stratégiájának végrehajtását. Az ismertetett biztonsági lépések mellett folytatni kívánják a jövő sikereit megalapozó fontosabb fejlesztéseinket, befektetéseinket.

Úgy gondolja a menedzsment, hogy széles eszközrendszerrel és megnyugtatóan erős ellenálló képességgel rendelkeznek a világjárványból fakadó, remélhetőleg csak rövid időtávon ható, kedvezőtlen következmények leküzdésére és arra, hogy a talpra állás időszakában a legerősebb és intenzíven növekedni képes szereplők között legyenek az energia- és hulladékgazdálkodási piacon.

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi