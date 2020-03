Felpattanás a tőzsdéken, mire érdemes most figyelni?

Masszív esést láttunk az elmúlt bő egy hónapban a világ részvénypiacain, a héten ezzel szemben villámgyorsan emelkedtek a részvényárfolyamok, így érdemes lehet újragondolni melyek azok a kulcsszintek, amelyek a közeljövőben fontosat lehetnek a S&P 500-nál.

Az amerikai részvények néhány napos ralija miatt érdemes újragondolni a kulcsszinteket és a piac irányára való elképzeléseket. Az S&P 500 három nap alatt 18 százalékot emelkedett, csütörtökön pedig 2 630 ponton zárt, ezzel a hétfői napon belüli 2 200 pontos mélypont már csak távoli emléknek tűnik. Ettől függetlenül az index még így is 22 százalékkal van a február 19-én elért csúcs alatt. A Bloomberg összegyűjtött néhány olyan technikai szintet, amelyet az elemzők és a stratégák figyelnek.

A Evercore technikai stratégája szerint a 2800/2,945 pontos szintig folytatódhat rali, amely durván meg is felel az 50 és 61,8 százalékos, - februári csúcsra és a hétfői mélypontra húzott - Fibonacci-vonalaknak.

Az S&P 500 200 hetes mozgóátlaga – most 2 644 körül – egy kulcsszintet jelölhet, hiszen korábban már többször szolgált támaszként, a csütörtöki zárás pedig nagyon közel volt hozzá, tehát elképzelhető, hogy ismét megnézzük ezt a szintet.

A JP Morgan technikai stratégái szerint a túladottságból való felpattanás tovább folytatódhat a közeljövőben, és a 2 643/2 664 pontos szint tesztelésére is sor kerülhet, ez a szint a 200 hetes mozgóátlag és a fibonacci vonalak miatt is fontos lehet, de a 2 711/2 741 pontos gapre is érdemes figyelni. Az JP Morgan stratégái szerint nem lenne meglepő egy 20-25 százalékos emelkedéssel járó rali, hiszen 2008 októberében, 1987 októberében, és 1929 októberében is hasonló történt, viszont az ilyen mértékű emelkedés gyorsan elolvadhat és akár újra tesztelésre kerülhet a márciusi mélypont.

Forrás: JPMorgan Chase

Egy dolog viszont, amely aggodalomra adhat okot, az halálkeresztnek nevezett jelenség, amely néhányak szerint a medvepiaci jel. A halálkereszt akkor jelenik meg, amikor a 50 napos mozgóátlag a 200 napos mozgóátlagot felülről metszi. Előbbi 3 047 ponton zárt, míg utóbbi 3 031 ponton.

A kereszt már megjelent az MSCI All-Country World Indexben, de a Sundial Captial Research szerint ebben az esett nem kell nagyon tartani tőle. A cég szerint a halálkereszt megjelenésekor való eladással nagy veszteségeket lehetett megúszni a múltban, viszont a mostani esetben a piac zuhanása túl gyors volt, az alakzat pedig túl későn jelent meg ahhoz, hogy a befektetőket megvédje, így a cég az alakzatot nem tartja medvepiaci jelnek ebben az esetben.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images