Koronavírus: fontos kérés érkezett a biztosítóktól

A koronavírus járvány idején a MABISZ és tagbiztosítói az ügyfeleik, munkatársaik egészsége érdekében a működésüket igyekeznek az elektronikus ügyintézés felé terelni. A jelen helyzetben a központi ügyfélszolgálati irodákban és a legtöbb esetben az értékesítési pontokban is az ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. Azt tanácsolják, az ügyintézéshez mindenki válassza alapvetően az online felületeket, esetleg a telefonos ügyintézést. A szövetség és a társaságok honlapjain található online felületeken egyszerűen, gyorsan bejelenthetők a károk.

Adott körülmények között célszerű a csekkes fizetés helyett egyéb más, online fizetési lehetőséget választani a biztosítási díjak fizetésére. Aki teheti, váltson e-számlára. (Ez több társaságnál is már elérhető, bővebb információkat az adott társaság honlapján találni.) Így már a díjértesítőt is e-mailben kerül kiküldésre, és az e-mail fiókba érkező számlát otthonról is ki lehet fizetni.

A sárga csekkek befizetésének elektronikus alternatíváiról ebben a cikkünkben írtunk.