Látványos videón, hogyan fertőzhetnének meg felelőtlen fiatalok egy fél országot

A Johns Hopkins egyetem csütörtöki beszámolója szerint az USA-ban regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma mostanra meghaladta a Kínait. Az intézmény adati szerint mostanra 82 404 fertőzött található Amerikában. A vírus amerikai terjedéshez hozzájárult az is, hogy a népesség fiatalabb rétegei nem vették elég komolyan az egészségügyi krízishelyzetet, és inkább a bulizást választották az otthonmaradás helyett, hiszen ebben az időszakban van Amerikában a tavaszi szünet, amelyet a fiatalok rendszerint a Florida menti partszakaszon való szórakozással töltenek.

Ha elkapom a koronavírust, akkor elkapom a koronavírus. Végül úgy sem fog megállítani abban, hogy bulizzak. Azért vagyunk itt, hogy jól érezzük magunkat.

– hangzik el az egyik amerikai fiatal szájából a mondat, a CBS News videójában.

“If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not gonna let it stop me from partying”: Spring breakers are still flocking to Miami, despite coronavirus warnings. https://t.co/KoYKI8zNDH

A Tectonix videójából, amely a X-Mode nevű cég által gyűjtött mobiltelefon-helymeghatározási adatokkal szemlélteti, kiderül, hogy a Spring Break bulik után a fiatalok merre utaztak (vélhetően sok esetben haza), és potenciálisan merre, és milyen sebességgel terjedhetett a vírus, ha fertőzöttek voltak a fiatalok. Sajnos, utólag kiderült, hogy sokan közülük valóban koronavírus-fertőzött volt.

This shows the location data of phones that were on a Florida beach during Spring Break. It then shows where those phones traveled.First thing you should note is the importance of social distancing. The second is how much data your phone gives off. pic.twitter.com/iokUX3qjeB