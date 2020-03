Adatvédelem a koronavírus idején - Mit tehetnek az adatainkkal és mit nem?

Vészhelyzet van, nem a személyes adataink védelme a legfontosabb dolgunk – ugyanakkor nemcsak csalók halásznak a zavarosban, a túlterjeszkedésre hajlamos hatóságok is kihasználhatják a helyzetet, a vészhelyzet sok mindenre ürügyül szolgálhat, ami nem is szükséges. A veszély elmúltával meg már meg se lepődünk, hogy maradnak a rendkívüli intézkedések. Valóban át kell azonban hágni az adatvédelmi jogszabályokat a járvány megfékezése érdekében?

Különösen a büntetőjogban ismeretes, hogy a vészhelyzet vagy a társadalmi veszélyesség hiánya ok lehet a felmentésre. A kártérítés se jár, ha nem ért kár, és az igazgatási bírságoknál is figyelembe kell venni a kihágás által okozott veszély mértékét. Dél-Koreában sok tudósítás szerint sokat segített a járvány megfékezésében, hogy követték a fertőzött személyek mozgását – név nélkül, de sokak számára ennek ellenére azonosíthatóan. Ehhez persze az is kellett, hogy megbízhatóan tudják, ki a fertőzött. Ha csak egy kis hányadukról tudunk, azokat követni nem sokat érne.

Vajon a nemrég hatályba lépett új adatvédelmi rend hogyan vizsgázik ebben a helyzetben? A Global Privacy Assembly összeszedte egy sor adatvédelmi hatóság útmutatásait. Ezek zömében nagyon általánosak – hangzik a gyakorlati szakemberek véleménye, a járvány miatt természetesen a virtuális térben közzétéve –, konkrétabban is jelezhetnék, mit szabad, és mit nem. Ez persze a GDPR szerinti „elszámoltathatóság” alapelvével ellentétes, ez ugyanis azt is jelenti, hogy az adatkezelőnek magának kell döntéseket hoznia és azok jogosságát igazolnia. A Európai Adatvédelmi Testület elnöke is közzétett egy közleményt, amelyben jóval megengedőbb álláspontot foglalt el, majd a testület közzétett egy hivatalos nyilatkozatot is (linkje az előbbi oldal alján található).

Ebben felhívják a figyelmet arra, hogy személyes adatok különleges kategóriáit (érzékeny adatokat, ahova az egészséggel kapcsolatos adatok is tartoznak) szabad kezelni „a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás” (GDPR 9. cikk (2) i bekezdés). Ehhez hozzá kell tenni a 46. preambulumbekezdést, amely kifejezetten megemlíti a járványok és terjedésük nyomon követéséhez szükséges adatkezelést.

Meg kell azonban jegyezni, hogy fontos feltétel, hogy az adatkezelés egy demokratikus társadalomban szükséges és arányos legyen. A szükségességet pedig a bíróságok általában megszorítóan értelmezik, nem elég, hogy valami előnyös, hanem hasznának nagyobbnak kell lennie, mint az emberi jogok veszélyeztetése miatti kárnak. Ha a haszon bizonytalan, a jogosság bizony kétséges lesz. Az elektronikus kommunikáció adataira ráadásul szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint amelyeket az adatvédelmi rendelet előír. Ezeket az európai szabályokat azonban egy irányelv rögzíti, amelynek saját jogukba való átültetésében az egyes országok törvényhozói nagyobb szabadságot élveznek.

Mire is lehet szükség: először is a potenciális fertőzöttek figyelmeztetésére – akik tehát egy koronavírusossal kapcsolatban voltak, azokat meg kell találni. Amennyiben a fertőzöttek mozgását közzé lehet tenni, nincs szükség a többiek azonosítására – ez egyik oldalról védi az ő jogaikat, ugyanakkor sokat elárul a fertőzött személyről. Nem szükséges persze közölni, hogy egy rendezvény vagy megbeszélés résztvevői közül ki volt a vírushordozó, de néha ki lehet találni. Az arányosság értékelésekor figyelembe kell azt is benni, hogy koronavírussal megfertőződni nem stigmatizáló, mint némely más betegséggel. Most már, hogy szinte minden társas érintkezést, összejövetelt lemondtak, kisebb a jelentősége, de ha muszáj személyesen összejönni, érdemes lehet kiszűrni azokat, akik megfertőzhetnek másokat – tehát meg kell kérdezni a meghívottakat, hogy nem jártak-e olyan országban, ahol a tömeges megbetegedések miatt megfertőződhettek és nincsenek-e tüneteik. Mindezek most egyre kisebb jelentőségűek, de várható, hogy a most adott válaszok irányadóak lesznek, a sajnos nem kizárható következő járvány kezdeti időszakában. Két véglet természetesen világos: egy cég nem kérheti, hogy dolgozói folyamatosan tájékoztassák egészségi állapotunkról, viszont köteles beszerezni és az egészségügyi hatóságoknak átadni azokat az adatokat, amelyeket azok az adott ország törvényeivel összhangban kérnek. A nemzeti törvényekre utalnak az adatvédelmi hatóságok útmutatásai is – sok országban egészségügyi szükséghelyzet esetén speciális joggal bírnak a hatóságok.

Az útmutatások nem térnek ki minden esetre. Pedig sokan, és nem csak kóklerek, ugranak a különböző lehetőségekre. Németországban (ez volt az az ország, ahol talán elsőként tiltották meg a bíróságok a hatóságok széles, általános adatfelhalmozását) a Deutsche Telekom osztja meg egyik leányvállalatán keresztül 5G ügyfeleinek lokációs adatait – névtelenül – a hatóságokkal. A német szövetségi adatvédelmi és információszabadsági biztos nem kifogásolta ezt a gyakorlatot. Hasonlót tervez a Vodafone is. Az osztrák A1 is megoszt adatokat a hatóságokkal. A bírálók egyrészt a precedenstől félnek, másrészt pedig azt hozzák fel, hogy az adatok nem elég pontosak ahhoz, hogy valóban hasznosak legyenek. A legtöbb helyadat ugyanis csak azt adja meg, hogy a telefon melyik toronyba jelentkezett be, és ez még az 5G esetén is túl pontatlan (az 5G tornyok sokkal sűrűbben vannak, mint a hagyományos mobilhálózatokéi). Emellett a megszerzett adatok köre túl széles.

Egy másik érdekes kísérlet a Voca.ai nevű induló cégé, amely eddig call centerek virtuális hangalapú asszisztenseit fejlesztette. A cég most összeállt a Carnegie Mellon egyetemmel, és emberek tízezreinek hangmintáit gyűjti, megkérdezve őket, hogy hogy érzik magukat és hogy fertőzöttek-e koronavírussal. Ennek alapján próbálnak olyan jellemzőket találni a hangokban, amelyek alapján jelezni lehetne, hogy egy személy fertőzött-e. Miután a vírus a légzőszerveket támadja meg, az általuk megkérdezett orvosok se tagadták, hogy létezhet összefüggés. Sokan szkeptikusak, hiszen sok tényező befolyásolhatja a hangot, és a kísérleti alanyoktól kapott információ se biztos, hogy megbízható egészségi állapotukra nézve. Hallottunk viszont már olyan kutatásokról is, ahol a beszéd üteméből, a váratlan szünetekből próbáltak kutatók a demencia korai fázisára, illetve kockázatára következtetni.

Az Európai Adatvédelmi Biztos (kiválasztásáról itt írtunk) az európai intézmények adatvédelmi hatósága, nem „főnöke” a tagállamok adatvédelmi hatóságainak, de hivatala látja el az Európai Adatvédelmi Testület titkársági feladatait – a többi hatósághoz hasonló állásfoglalás mellett azt is felismerte, hogy a világban olyan változások játszódnak le, amelyre reagálniuk kell és meghirdette, hogy újragondolja hatóságának stratégiáját.

A járvány, egy évszázada az első ilyen súlyos Európában, nagy próbatétel az egyéneknek, a gazdaságnak és a hatóságoknak. Nem maradhat ki ebből a személyes adatok védelme sem. Rengeteget lehet tenni a törvényes követelmények betartásával is, de az is lehet, hogy rugalmasabbá kell tenni a szabályokat. Azt sem szabad azonban megengedni, hogy ürügyül szolgáljon a nehezen kiküzdött (emlékezzünk, négy évig tartott a GDPR elfogadtatása) jogok csorbításához.

