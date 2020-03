Vigyázz! Egyre több veszélyes csaló használja ki a koronavírus-járványt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus-járvány terjedésével együtt megjelentek azok a rosszindulatú szereplők is a világon, akik pénzt, adatokat, jelszókat akarnak kicsikarni a vírus következményei miatt aggódó emberekből. Magyarországon is egyre több rosszindulatú ember próbálja előnyére fordítani a járványhelyzetet, így nagyon óvatosan kell még akkor is eljárnunk, ha egy hivatalosnak tűnő személlyel érintkezünk, vagy ha egy hivatalosnak tűnő weboldalt látogatunk meg. Megnéztük, melyek most a legveszélyesebb koronavírusos csalások.