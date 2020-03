A vírusválság hatására jöhet létre a digitális(abb) felnőttképzés Magyarországon

A koronavírus által okozott veszélyhelyzetben a felnőttképzés fenntartása kulcsfntosságú. A Felnőttképzők Szövetsége (FVSZ) a felnőttképzés aktualitásairól egyeztetett az illetékes minisztériummal és hatóságokkal, illetve javaslatokat fogalmazott meg. A képzés folytonosságát támogató, az aktuális kihívásoknak megfelelni képes változások lépnek életbe az Innovációs és Technológiai Minisztérium intézkedésére a Kormány döntése értelmében - tájékoztatta az FVSZ a Portfolio-t.

Létrejön a digitális(abb) felnőttképzés Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a felnőttképzések a jelen veszélyhelyzetre tekintettel megvalósulhatnak online formában. Történhet akár e-mailen, telefonon keresztül vagy más módszer biztosításával, a képzés óraszámába beszámítható módon helyszíni jelenlétet nem igénylő, képzési tevékenységet akkor is, ha azt eddig jogszabály vagy más előírás nem engedte.

Ez a gyakorlatban annyit jelenthet, hogy távolléti képzésben megtarthatóvá válnak az ilyen típusú kontaktórák is, amely a képzéseket végzőknek és a képzéseken részt vevőknek egyaránt pozitív

– idézi a közlemény Zsuffa Ákost, az FVSZ elnökét.

Ezzel párhuzamosan, amennyiben valaki támogatott felnőttképzésben vesz részt és igazolható a részvétele a távoktatásban, elismert és elszámolható lesz mind a képző, mind a képzett (pl. munkabér és járulékai) esetében.

Az elmúlt hetekre is gondoltak, hiszen a képzésben részt vevő személynek a veszélyhelyzet kihirdetése és e rendelet hatálybalépése közötti kontaktóráról való hiányzása is igazoltnak minősül, továbbá személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő személy e rendelet alapján távoktatásban történő részvételét is.

A szövetség közleménye kitér arra, hogy a személyes jelenlétet igénylő szakmai vizsgák megszervezése komoly akadályokba ütközik, illetve sok olyan képzés van, amelyen a gyakorlati rész vagy a képzés profilja, illetve a résztvevők digitális tudás- vagy eszközhiánya miatt a megjelent rendelet sem segíthet. Az ilyen területen dolgozó képzőknek (legyen szó társas- vagy egyéni vállalkozásról) a középtávú működése is komoly veszélybe kerülhet, jelezte az FVSZ elnöke.

„Ezek a változások nagyon nagy feladat elé állítják a képzőket, azonban elengedhetetlenek a képzések egy részének folytonosságának érdekében. Úgy látom, hogy a veszélyhelyzetet követő kihívásokkal teli munkaerőpiaci helyzetben a felnőttképzésre kulcsfontosságú szerep hárul majd a gazdaság működésének helyreállításában és beindításában a várható nagy létszámú átképzések kapcsán” összegezte Zsuffa Ákos.