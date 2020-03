A cseh energiamilliárdos is koronavírusos lett

Önkéntes karanténba vonult Daniel Kretinsky cseh milliárdos, miután március 12-én pozitív lett a koronavírus tesztje. Kretinsky arról számolt be, hogy nem jelentkeztek rajta olyan tünetek, mint a láz vagy a köhögés, csupán enyhe megfázást tapasztalt.

Daniel Kretinsky, az EPH nevű 7,8 milliárd dollár értékű energetikai konglomerátum tulajdonosa arról számolt be, hogy pozitív lett a koronavírus tesztje március 12-én, és azóta önkéntes karanténba vonult. Kretinsky a saját médiaegységéhez tartozó E15 és Blesk nevű lapoknak arról számolt be, hogy a munkáját otthonról végzi, és napi 12 órát tölt telefonálással. A cégtulaj arról is beszélt, hogy nem jelentkeztek rajta olyan tünetek, mint a láz vagy a köhögés, csak enyhén megfázott.

Az energiacégeket jelentősen sújtja a világjárvány, azonban a csapás nem végzetes. A médiaipar, különösen a nyomtatott szegmens viszont bonyolultabb helyzetben vannak a reklámbevételek hiánya miatt - mondta Kretinsky, majd hozzátette, hogy továbbra is folytatja az energiaszektoron kívüli diverzifikációt.

Az energiaipar kulcsfontosságú számunkra, de a vonzó növekedés lehetőségei korlátozottak

– mondta Kretinsky. A csoport vélhetően vonzó eszközöket keres majd az Egyesült Államokban.

Kretinsky nagyjából egy évtized alatt változtatta az EPH-t egy kis cseh közműcégből Közép-Európa egyik legnagyobb energiacégévé, részben hitelből finanszírozott akvizíciókkal. A társaság 7 milliárd eurós árbevételt ért el 2018-ban, a csehországi, szlovákiai, németországi, olaszországi, Egyesült Királyságbeli, magyarországi és lengyelországi eszközeinek értéke pedig nagyjából 13,3 milliárd euró volt.

A milliárdos üzletember médiabefektetései között olyan cégekben vásárolt részesedést, mint a francia Le Monde, vagy a német ProSiebenSat.1, továbbá számos cseh lap.

(Bloomberg)

Címlapkép: IMAGE POINT FR - LPN/BSIP/Universal Images Group via Getty Images