A Fiat már jövő héten újranyithat olasz üzemeket

Már jövő héten újranyitná néhány olaszországi üzemét a Fiat Chrysler, ha megkapja az engedélyt az olasz kormánytól, számolt be az egyik szakszervezet szóvivője. A cég három olaszországi gyárban tervez bizonyos tevékenységeket újraindítani április 6-tól.

Olaszország a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a hónap korábbi részében betiltotta az országon belüli utazást, továbbá április 3-ig felfüggesztette az üzleti tevékenységet minden nem-létfontosságúnak ítélt vállalkozás esetében, beleértve az autóipart. A Fiat Chrysler azonban már jövő héten újraindítaná a járműgyártást három olaszországi üzemében, ha az olasz kormány zöld utat ad rá, számolt be az egyik szakszervezet képviselője.

A Fiat Chrysler arról tájékoztatta a szakszervezeteket, hogy ha a kormány engedélyét megkapja, akkor az autógyártó hajlandó folytatni egyes tevékenységek április 6-tól, mondta el az UILM nevű fémipari dolgozók szakszervezetének képviselője.

Az érintett üzemek közé tartozik a dél-olaszországi Melfiben található Jeep Compass összeszerelő üzem, a közép-olaszországi Atessában található könnyű haszongépjárműveket gyártó üzem, valamint a Torinóban található Mirafori gyárban az új elektromos Fiat 500-as gyártásának előkészítése is megkezdődhet. A Fiat Chrysler szóvivője is megerősítette, hogy a mostani terv az említett három üzem elindítása jövő héten.

Az UILM képviselője azonban kétségeinek adott hangot, hiszen még nem biztos, hogy a kormány megadja az engedélyt a nem-létfontosságú tevékenységek végzéséhez, és azt inkább valószínűnek tartja, hogy kiterjesztik a lezárást.

A szintén olasz Ferrari is arról számolt be, hogy két olasz üzemet is újranyitna április 14-én. A Fiat Chrysler és a Ferrari is egyébként az olasz Agnelli család Exor nevű befektetési cégéhez tartozik. Az Exor múlt héten arról számolt be, hogy a jelenlegi gyárbezárások bár átmenetiek, lehetséges hogy tovább folytatódnak.

A Fiat Chrysler árfolyama ma 3,3 százalékkal került lejjebb, idén pedig 52,5 százalékot esett.

(Reuters)

Címlapkép: Sergei Mikhailichenko/SOPA Images/LightRocket via Getty Images