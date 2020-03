Az AutoWallis április 30-án tartja közgyűlését

Az AutoWallis április 30-án a 10:00 órakor fogja megtartani terv szerint éves rendes közgyűlését a Bank Centerben.

A Társaság a 2020. évi rendes közgyűlését kizárólag abban az esetben és úgy tartja meg, amikor és amilyen módon arra az érvényben lévő járványügyi előírások lehetőséget engednek. Mivel a közgyűlés összehívására, megtartására vonatkozó törvényi szabályok jelen pillanatban hatályosak, és ezek a szabályok a jelenleg elrendelt veszélyhelyzeti időszakon túli időpontra tervezett társasági eseményekre irányadóak, ezért a társaság törvényi kötelezettségének eleget téve, a törvényi határidőkre tekintettel a mai napon közzétette a 2020. évi rendes közgyűlésre szóló meghívót tartalmazó hirdetményét.

A társaság felhívja a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a koronavírus miatti járványügyi helyzetben valószínűsíthető, hogy a 2020. március 30-án közzétett közgyűlési meghívóban közzétett feltételekben (a megrendezés lehetőségére, az időpontra, helyszínre stb. vonatkozóan) változások lehetnek. Ezekről az esetleges változásokról a társaság haladéktalanul nyilvános közzétételekben tájékoztatni fogja a részvényeseket. Amennyiben lehetőség lesz a 2020. évi rendes közgyűlés megtartására az eredetileg tervezett időpontban, úgy fokozottan javasolja az AutoWallis a részvényesei számára annak megfontolását, hogy személyes részvétel helyett meghatalmazott útján képviseltessék magukat. A társaság ehhez meghatalmazás mintákkal segítséget ad, illetve meghatalmazott személyére is javaslatot fog tenni. Egy meghatalmazott több részvényest is képviselhet, ezáltal is csökkenthető a fertőzés veszélye.