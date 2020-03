Bankkártyás limit: pár nap kell a boltoknak a teljes átálláshoz

A Gránit Bank bankkártyái már megfelelnek a kormány 03.25-én hatályba lépett rendeletében előírtaknak, azaz a bankkártyákkal végrehajtott tranzakcióknál 15 ezer forintig nem kell beütni a PIN-kódot. - írja közleményében a Gránit Bank. A K&H Bank is közölte: március 26-tól elkezdte a limitemelés bevezetését az érintős bankkártyás fizetéseknél.

A Gránit Bank a kártyaelfogadásban együttműködő üzleti partnereivel, köztük a Mastercarddal a kormányrendelet hatályba lépését követően haladéktalanul megkezdte az egyeztetést, a K&H Bank pedig közölte, március 26-tól kezdték el a limitemelés bevezetését. A K&H Bank megkezdte a szükséges átalakításokat a teljes kereskedői hálózatában és az emelt limit vonatkozásában a POS-terminálok fokozatos átállítását.

Ahhoz, hogy a Gránit Bank által kibocsájtott kártyákkal a megemelt limit erejéig PIN kód megadása nélkül lehessen fizetni, szükség van arra, hogy minden kereskedelmi egységben a POS-terminálokon is megtörténjen az átállítás. Egyes kereskedelmi láncok üzleteiben már az elmúlt hétvégén is lehetett így vásárolni Gránit bankos kártya használatával, a pénzintézet információi szerint néhány napon belül azonban az átállítás várhatóan a legtöbb magyarországi kereskedelmi elfogadóhelyen megtörténik.

5 ezer, 15 ezer, 45 ezer

A K&H felhívja a figyelmet egy fontos tényezőre is. Bár tízből kilenc érintős bankkártyás fizetés eddig 5 ezer forint alatti volt, ám ez nem jelenti azt, hogy az ilyen fizetések 90 százalékánál nem kellett PIN kód. Az úgynevezett erős ügyfélhitelesítésre vonatkozó szabályok szerint ugyanis, ha az egymás utáni kártyás vásárlások összértéke elérte a 45 ezer forintot, akkor mindenképpen szükséges a PIN kód megadása. A 15 ezer forintos korlát bevezetése hozzájárul a fertőzésveszély csökkentéséhez azzal, hogy kevesebb alkalommal kell az érintetteknek a terminálok gombjait nyomogatni. Egészségügyi szempontból a bankkártya már így is sokkal kevésbé kockázatos fizetőeszköz, mint a készpénz: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint ugyanis a bankjegyeken is életben tud maradni az új koronavírus.

A Gránit Bank ügyfeleinek közel 90 százaléka rendszeresen használja bankkártyáját, ami mintegy 5 százalékponttal haladja meg a piaci átlagot. A pénzintézet arra is felhívta a figyelmet, a náluk 2019 július eleje óta elérhető Apple Pay érintéses mobilfizetéssel ugyanakkor már jelenleg is PIN-kód megadása nélkül tudnak vásárolni a POS-terminálok túlnyomó részénél az ügyfelek, amennyiben az iOS eszközön be vannak állítva a biometrikus azonosítók az Apple Payes tranzakciókhoz is.

A K&H Bank is kiemelte, okostelefonos fizetésnél az érintettek a saját telefonjukon adják meg a PIN kódot vagy az ujjlenyomatukkal adnak zöld utat a tranzakciónak, azaz nem kell mások által érintett terminálokhoz hozzáérni. A K&H 2017 novemberében indította el ügyfeleinek az okostelefonos fizetést, az iOS operációs rendszert használó ügyfelek számára pedig elérhető az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatás, ahol PIN kód megadása helyett, arcfelismeréssel vagy ujjlenyomattal történik a tranzakciók jóváhagyása.

Március 24-én adtunk hírt arról, hogy a Magyar Közlönyben is megjelent az a kormányrendelet, amely a koronavírus járvány megfékezése érdekében 15 ezer forintra emeli a PIN-kód megadása nélkül végrehajtható érintéses tranzakciók általános limitjét. Az értékhatár megemelését az MNB mint a pénzforgalmat felügyelő szakhatóság kezdeményezte.