Így változtatja meg tartósan az életünket a koronavírus

Akár hosszabb távon is tartósan változhat meg az emberiség élete a koronavírus megjelenésének következtében. Elsőre a legtöbben nagyon nehezen éljük meg, hogy teljesen átalakult az életünk, fizikailag jóval kevesebbet érintkezünk embertársainkkal, és az emberek jó része otthonról dolgozik. Mindez viszont rövidtávon nagyon pozitív hatást gyakorol a világ szén-dioxid kibocsátása szempontjából, és a Goldman Sachs elemzője egy érdekes gondolatmeneten keresztül vezet el bennünket ahhoz, hogy a jelenlegi helyzet gyorsíthatja a világ fosszilis üzemanyagoktól való függetlenedését.

Az olajcégek a járvány egyik legnagyobb vesztesei

A koronavírus teljesen felforgatta a mindennapi életünket, és a szakértők elkezdtek gondolkodni azon, hogy vajon mi lehet az, ami a járvány lecsengése után továbbra is megmarad az emberek viselkedésében, és mi lehet múlandó amikor visszatérünk a mindennapi kerékvágásunkba. A járvány több százmillió embert elszigetelt egymástól, óriási gazdasági sokkot okoz, és még csak most kezdjük megérteni ennek a hatásait.

A vírusválságot az egyik legjobban megszenvedő szektor az olajipar, ahol idén már több mint 60 százalékkal omlott össze a kőolaj ára, mely eddig a negyedév vonatkozásában példátlan a történelemben. Ennek következtében számos olajpiaci szereplő hosszútávú létkérdése kérdőjeleződött meg. Mivel ez egy elég komplex iparág, még jelenleg az is előfordul, hogy a kőolaj értékesítői fizetnek a vevőknek azért, hogy vásárolják meg a kőolajukat, mert annyira drágák az olajmezők bezárási költségei.

A nagy olajcégeknek az alacsony olajárak láttán természetes reakciója, hogy csökkentik kutatási és termelési aktivitásukat, mellyel nemcsak a jelenben, hanem a jövőben is drámaian csökkenhet az olaj kínálata, amikor a járvány lecsengése után visszaállna az üzemanyagfogyasztás a normális szintjére.

A koronavírus klímaváltozásra gyakorolt hatása komplex, de egyértelműen pozitív lehet

Amennyiben a klímaváltozás szempontjából nézzük a történteket, akkor az azonnali hatás egyértelműen pozitív, ugyanis a karanténoknak köszönhetően radikálisan csökkent a világ üzemanyagfogyasztása, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) friss előrejelzése szerint 20 százalékkal. Ezzel párhuzamosan pedig jelentősen mérséklődött a világ szén-dioxid kibocsátása, amely nagyságrendileg ugyanilyen mértékkel, azaz 20 százalékkal eshetett, és ezzel éves szinten is megfordulhat a tendencia, és idén csökkenhet a világ karbon emissziója.

Amennyiben a jelenlegi helyzet hosszútávú hatását vizsgáljuk a klímaváltozásra, szerencsére ugyanúgy pozitív végkimenetelhez jutunk.

Ugyanis a karanténok miatti üzemanyagkereslet csökkenése alacsony olajárakhoz vezet rövid távon, mely csökkenti az olajtársaságok beruházásait. Ebből következően amikor véget ér a járvány, az üzemanyagkereslet hirtelen meg fog ugrani, azonban az elégtelen kínálat miatt elszállhat az olaj ára. Ez pedig erős ösztönzőt fog jelenteni a karbonmentes technológiákra való átállásban.

Mindezek következtében az elektromos járművek és a hidrogén használatának komparatív hátránya jelentősen csökkenhet a jövőben. A tőkepiacok is egyre kevésbé támogatják az olajcégekbe való beruházásokat, amely az olajárak elszállásán keresztül fájdalmasan bár, de elősegítik a karbonmentes világ létrejöttének felgyorsulását.

Megváltoznak az emberek szokásai, egy másik világba érkezhetünk

A járvány miatt jóval kevesebbet érintkeznek egymással fizikailag az emberek, illetve hirtelen megszaporodott az otthoni munkavégzés is a lakosság körében. A dolog érdekessége az, hogy minél hosszabb ideig tart ez a jelenlegi helyzet, annál jobban hozzászoknak az emberek az új megváltozott életvitelükhöz, és akár a járvány lecsengése után is megmaradhatnak a most életben levő új szokások.

Az emberek jóval kevesebbet utazhatnak a jövőben, ugyanis most kénytelenek helyi ételeket fogyasztani, visszafogottabb életet élni, mellyel kevesebb hulladék keletkezik, melyek hosszabb távon is akár mérsékelhetik a keresletet, tehát

könnyen előfordulhat, hogy egy környezettudatosabb világba érkezünk a válság után.

Amennyiben igaz a Goldman Sachs elemzőjének fenti gondolatmenete, akkor lehet, hogy a világ olajkereslete sosem tér vissza a járványt megelőző napi 100 millió hordós szintre, ugyanis csak az ingázók és a légitársaságok 16 millió hordót fogyasztanak el naponta. Rövid távon persze amikor vége lesz a járványnak, biztosan mindenki ki fog szabadulni az otthoni bezártságából, és autóba ül, vagy repülőre száll, de hosszabb távon már jelentős változások következhetnek be az emberek szokásaiban.

