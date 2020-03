Tényleg álom kezdő programozóként a milliós fizetés?

"Rendszeresen belefutottunk abba, hogy azzal az elvárással jelentkezik valaki, hogy ő csak befizeti az egymillió forint plusz áfás tandíjat, és három hónappal később a kezébe nyomunk egy bruttó egymilliós munkaszerződést. Nem így működik a piac" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Langmár Péter, a Green Fox Academy társalapítója.

Langmár Péter, a Green Fox Academy társalapítója interjút adott a Pénzcentrumnak. Többek között arról is beszélt, hogy a bottcampeket tekintve szerinte biztosan több a szereplő most Budapesten, mint amennyit a piac el tud tartani, és már elindult egyfajta konszolidáció, vannak is olyanok, akik abbahagyták.

Programozni mindenki meg tud tanulni valamilyen szinten, valamennyi idő alatt. Mi azoknak tudunk segíteni a karrierváltásban, akik négy hónap alatt a nulláról el tudnak jutni oda, hogy kapjanak egy állást

- mondta, hozzátéve, jellemzően 20 fős osztályok vannak náluk, évente négyszer indítanak osztályokat, amelyek párhuzamos futnak egymás mellett.

