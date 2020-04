A kutyák képesek lehetnek felismerni a tünetmentes koronavírusos betegeket is

Az egyik brit jótékonysági szervezet két helyi egyetemmel közösen dolgozik egy projekten, amelynek eredményeként a kutyák képesek lehetnek segíteni a koronavírusos fertőzöttek felismerésében a szaglásuk segítségével. A kutatás egyébként nem újszerű, korábbi közös projektek során már sikeresen tanították be a négylábúakat különböző betegséggel rendelkezők azonosítására.

A koronavírus gyorsan terjedő járvány, ráadásul sok a tünetmentes beteg, aki hordozza a vírust, azonban lehetséges, hogy a kutyák képesek a szaglásukkal felismerni a koronavírusos betegeket, ezzel pedig nagy segítséget nyújthatnának a vírus megfékezésében. Egy jótékonysági szervezet, amely korábban már képzett ki kutyákat a malária felismerésére, úgy véli, hogy a kutyák képesek lennének felhasználni erőteljes szaglásukat a koronavírusos betegek felismerésére.

Az Egyesült Királyságbeli Medical Detection Dogs nevű szervezet, a London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), valamint a Durham University közösen dolgoznak a projekten, amely ha sikeres, akkor a kutyák által lehetővé válik az országba beutazó koronavírusos fertőzöttek azonosítása. A négylábúakat továbbá nyilvános helyeken is lehetne alkalmazni, hogy felismerjék az olyan betegeket, akik nem tudják magukról, hogy a vírus bennük van.

A jótékonysági szervezet egyébként már évek óta foglalkozik a kutyák szaglásával kapcsolatos kutatásokkal, és úgy gondolják, hogy alkalmasak lehetnek koronavírus kiszimatolására is. A szervezet korábban már sikeresen képzett ki kutyákat, hogy olyan betegségeket ismerjenek fel, mint a rák, a Parkinson kór, vagy más bakteriális fertőzések. A kutyák továbbá a bőr hőmérsékletének finom változásait is érzékelni tudják, így potenciálisan arra is képesek lehetnek, hogy megállapítsák, ha valaki lázas.

Egy különleges tudományos megközelítést alkalmazva a szervezet több mint egy tucat lektorált kutatási anyagot készített, amelyek azt a feltételezést támasztják alá, amely szerint minden betegségnek saját egyedi szaga van. A folyamat úgy működik, hogy az állatok mintákat szimatolnak a szervezet oktatóhelyiségben, majd jelzik, hogy mikor találták meg azokat.

Biztosak vagyunk benne, hogy a kutyák képesek kimutatni a koronavírust. Most azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk biztonságosan megszerezni a vírus szagát a betegektől és bemutatni a kutyáknak. A cél az, hogy a kutyák képesek legyenek kiszűrni a betegeket, és a tudtunkra adják, hogy tesztelni kell őket, még ha azok tünetmentesek is. Ez gyors, hatékony és noninvazív lenne

– mondta a Medical Detection Dogs vezérigazgatója, aki szerint a kutyák akár már hat héten belül készen állhatnak.

Az LSHTM professzora, James Logan szerint az egyetemek és a jótékonysági szervezet korábbi közös munkája során igazolást nyert, hogy a kutyák rendkívül nagy pontossággal képesek a maláriával fertőzött emberekből áradó szagok beazonosítására, még az Egészségügyi Világszervezet sztenderdjeit is meghaladó módon.

Tudjuk, hogy a koronavírushoz hasonló légzőszervi betegségek megváltoztatják a test szagát, így nagyon nagy esély van arra, hogy a kutyák képesek lesznek felismerni azt. Ez az új diagnosztikai eszköz forradalmasíthatja a koronavírusra adott válaszunkat rövidtávon, de különösen az elkövetkező hónapokban, és rendkívül hatásos lehet

- mondta Logan.

A Durham University professzora, Steve Lindsay szerint ha sikeres a kutatás, akkor a koronavírust azonosítani képes kutyákat reptereknél lehetne alkalmazni, miután lecsengett a vírus, hogy felismerjék a fertőzött személyeket, akik hordozzák a betegséget, ezzel pedig meg lehetne előzni egy újabb járványhullámot.

(Marketwatch)

Címlapkép: Juan David Moreno Gallego/Anadolu Agency via Getty Images