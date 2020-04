Az AutoWallis leányvállalata értékesíti a Jaguart és a Land Rovert a hazai piacon

A mai naptól a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett AutoWallis leányvállalata, a Wallis Automotive Europe értékesíti a két ikonikus brit márkát, a Jaguart és a Land Rovert a hazai piacon, miután nemzetközi pályázat eredményeként elnyerte a járművek és az alkatrészek kizárólagos importőri jogát Magyarországon. Ezzel a lépéssel a vállalat kilenc országra bővíti a két márkához kapcsolódó nemzetközi jelenlétét.

Mától újabb országban, ezúttal Magyarországon látja el a Jaguar Land Rover (JLR) kizárólagos márkaképviseletét a Wallis Automotive Europe (WAE Kft.). A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis leányvállalata 2016-tól van jelen a márkák kizárólagos importőreként a kelet-közép-európai piacon, a korábbi nyolc ország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Koszovó, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia, Szlovénia) mellé csatlakozik mostantól Magyarország is.

Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója a Jaguar és Land Rover modellek magyarországi forgalmazásának indulása kapcsán elmondta, hogy ez a lépés is jól mutatja, hogy az AutoWallis elkötelezett a magyar és régiós növekedés mellett még a koronavírus okozta változó, kihívásokkal teli környezetben is. A társaság tovább halad a tavaly meghirdetett stratégiája mentén, melyben 2024-ig árbevételének duplázását tervezi organikus és akvizíciós úton. A vállalat célja, hogy 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. Ormosy Gábor hozzátette, hogy azzal számolnak, hogy a Jaguar Land Rover magyar piacának potenciális mérete közel akkora, mint a két márka által már korábban is képviselt nyolc ország együtt, így ezzel a lépéssel a csoport jelentősen erősíti piaci pozícióját a közép és délkelet-európai régióban.

Andrew Prest, a WAE ügyvezetője szerint a közel százéves múltú autómárkák hazai képviselete nemcsak hatalmas megtiszteltetés és lehetőség a vállalat számára, de jelentős felelősséggel is jár, hiszen a Jaguar Land Rover elmúlt tíz éve egyértelmű autóipari sikertörténet, amelyet most a magyar piacon is folytatni kell. A brit gyártó továbbra is kitart a korábban megkezdett lendületes és innovatív termékfejlesztés mellett, amely számottevően megnövelte súlyát a prémium autók piacán, és amelynek köszönhetően a Jaguar I-PACE tavaly egyszerre nyerte el a világ és Európa legjobb autójának címét is. A JLR továbbra is élen kíván járni a környezettudatos technológiák fejlesztésében, ennek köszönhetően ezévtől a teljes Jaguar termékpaletta elérhető lesz elektromos vagy hibrid meghajtással is.

A Land Rover márka esetében is számíthatnak újdonságokra a vásárlók, hiszen heteken belül érkezik a strapabíró terepjárók etalonjának számító – 1948-tól közel hetven éven át gyártott – Defender új modellje, amely megőrzi elődje robosztusságát, de élenjáró technológiai megoldásokkal és a mai elvárásoknak megfelelő vezetési élménnyel ötvözi azt. Az ügyvezető szerint a márkák eddigi hazai eredményei azt sugallják, hogy van tér a növekedésre, ezt támasztja alá az is, hogy a magyarnál számottevően kisebb délszláv piacon történt 2016-os megjelenésük óta háromszorosára növelték a részesedésüket. A növekedést az eddigi, Budapest-központú értékesítés országossá bővítésével is támogatni kívánják, ennek érdekében több vidéki nagyvárosban tervezik a szalonnyitást.

Az AutoWallis árfolyama idén 18 százalékkal esett.

Címlapkép: David Zorrakino/Europa Press via Getty Images