Jócskán keresztülhúzta a koronavírus a Waberer’s számításait

Kína után Európa lett a koronavírus új gócpontja, melynek következtében az országok lezárták határaikat, a kereskedelmi forgalom pedig drasztikus zuhanásba kezdett. Ezek a folyamatok kifejezetten kedvezőtlenek a szállítmányozási szektort tekintve, mely felől már a válság előtt is sok rossz hír érkezett. A Waberer’s árfolyama nagyot esett a részvény tőzsdei bevezetése óta, melyet a koronavírus válság csak felgyorsított. A tavalyi harmadik negyedévben javuló pénzügyi helyzetet jócskán keresztülhúzhatta a koronavírus hirtelen elszabadulása, így megnéztük, milyen módon érintheti a Waberer’s mindennapjait a jelenleg kialakult válság.

Sok minden történt a Waberer’s-szel

Már a koronavírus válságot megelőzően is érkeztek rossz hírek a társasággal kapcsolatban, például a lengyel Link fuvarozó cég nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, jöttek-mentek a vezetők, költségcsökkentéseket jelentett be a vállalat, majd márciusra már rengeteg parkoló félpótkocsit lehetett látni a budaörsi reptéren. Az elmúlt időszakban rengeteg információ érkezett a Waberer’s kapcsán:

2019 június 19-én megjelent elemzésünkben számoltunk be arról, hogy a Link nem váltotta be maradéktalanul a menedzsment várakozásait. A kibocsátási tájékoztatóban közzétett ábrából pontos számok is kiderültek: a cég úgy számolt, hogy a Linknek köszönhetően az EBITDA szinergia értéke 1,5-2 millió euró közelében lesz 2017-ben. Érdemi szinergiahatás pedig először 2018-ban jelenhet meg, ekkora ugyanis lezárul a Link cégcsoportba történő integrálása. Így a korábbi várakozások szerint tavaly már durván 5 millió euró szinergiát kellett volna elérni az EBITDA szintjén. Ezzel kapcsolatos híradások nem történtek, az viszont korábban kiderült, hogy Aleksandra Ellert, a Link korábbi tulajdonosa nem volt teljesen őszinte a felvásárláskor, nem tárt fel minden információt, így a Waberer's menedzsmentje 2018. július 11-én igazgatósági felhatalmazást kapott szavatossági követelés érvényesítésére vele szemben. Az érintett feleknek végül sikerült egyezségi megállapodást aláírniuk, amelynek értelmében Ellert 2,5 millió eurót fizetett a Waberer'snek, amely ezért cserébe lemondott minden, az adott szavatossági igénnyel kapcsolatos további követeléséről.

A kibocsátási tájékoztatóban közzétett ábrából pontos számok is kiderültek: a cég úgy számolt, hogy a Linknek köszönhetően az EBITDA szinergia értéke 1,5-2 millió euró közelében lesz 2017-ben. Érdemi szinergiahatás pedig először 2018-ban jelenhet meg, ekkora ugyanis lezárul a Link cégcsoportba történő integrálása. Így a korábbi várakozások szerint tavaly már durván 5 millió euró szinergiát kellett volna elérni az EBITDA szintjén. Ezzel kapcsolatos híradások nem történtek, az viszont korábban kiderült, hogy Aleksandra Ellert, a Link korábbi tulajdonosa nem volt teljesen őszinte a felvásárláskor, nem tárt fel minden információt, így a Waberer's menedzsmentje 2018. július 11-én igazgatósági felhatalmazást kapott szavatossági követelés érvényesítésére vele szemben. amely ezért cserébe lemondott minden, az adott szavatossági igénnyel kapcsolatos további követeléséről. 2019 augusztus 6-án jött a hír, hogy a kamionkartell ügyben a magyar cégekre nézve kedvező, precedens értékű döntést hozott az Európai Bíróság. A Waberer's és annak jogelődje is az érintettek között volt, ugyanis 1997 januárjától kezdődően több ezer kamiont lízingeltek és vásároltak különböző kartell részvevőktől, amelyből eredően jelentős összegű káruk merülhetett fel az Európai Unió versenyjogának megsértése eredményeként. Az ügy viszont évekig elhúzódhat a bíróságon, rövid lezárásra csak akkor számítanak a Waberer'snél, ha peren kívül egyeznek meg az érintett kamiongyártókkal.

ügyben a magyar cégekre nézve kedvező, precedens értékű döntést hozott az Európai Bíróság. A Waberer's és annak jogelődje is az érintettek között volt, ugyanis 1997 januárjától kezdődően több ezer kamiont lízingeltek és vásároltak különböző kartell részvevőktől, amelyből eredően jelentős összegű káruk merülhetett fel az Európai Unió versenyjogának megsértése eredményeként. 2019 szeptember 6-án még azt közölte a társaság, hogy gyakorlatilag részben, vagy teljes egészében értékesítésre kerülhet a biztosítási szegmens, ezzel pedig a fő tevékenységeire - fuvarozás és logisztika - tudna jobban fókuszálni a társaság.

ezzel pedig a fő tevékenységeire - fuvarozás és logisztika - tudna jobban fókuszálni a társaság. A Waberer’s január 30-án bejelentette Olivier Van Houtte kinevezését nemzetközi operációs üzletágvezetőnek, amely 2020 február 1-jétől lép életbe.

A Waberer's február 28-án kezdeményezte egy vagy több üzletágának stratégiai felülvizsgálatát, mivel arra törekszik, hogy európai komplett rakományok fuvarozásában érdekelt üzletágának erősítésére és mérlegének további javítására összpontosítson.

Március 18-án jelentette be a társaság, hogy a koronavírus kitöréshez kapcsolódó korlátozások befolyásolták a csoportban folyamatban lévő pénzügyi beszámoló jóváhagyását is. A Waberer’s ezért elhalasztotta 2019. évi eredményeinek közzétételét, amelyet korábban 2020. március 23-ra tervezett.

Március 23-ától a Waberer's International Erdélyi Barnát, a cég jelenlegi gazdasági vezérigazgató-helyettesét nevezte ki ideiglenes vezérigazgatónak, Robert Ziegler, aki a Waberer's átalakulását vezette 2019 eleje óta, távozott a vezérigazgatói pozícióból és lemondott a társaság igazgatóságában betöltött tisztségéről is.

Szintén március 23-án jelent meg a médiában, hogy gyakorlatilag sorban állnak a budaörsi repülőtér területén a Waberer's munka nélkül maradt félpótkocsijai. A társaság közlése szerint muszáj a csökkenő megrendelésállományhoz igazítani a flottát.

Március 24-én jelentette be a cég, hogy költségcsökkentési intézkedéseket vezet be, leállítja a nemzetközi flottájában lévő kamionok jelentős részét, hazahozza a külföldi járművezetőit és eszközeit, és ésszerűsíti munkaerőállományát. A társaság rövid távú pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a Waberer's úgy döntött, hogy különleges intézkedéseket vezet be. Az intézkedések kiterjednek a kamionok jelentős részének azonnali hatályú leállítására a Waberer’s nemzetközi flottájában. Elfogadásra került az országon kívüli eszközök és járművezetők hazatelepítési terve és megkezdődött annak végrehajtása. A társaság ésszerűsítette munkaerő-állományát is annak érdekében, hogy megfeleljen a kereslet csökkenésének. A bevezetett HR-intézkedések összessége magában foglalja az új keresések befagyasztást, a bérek újratárgyalását és egy fizetés nélküli szabadsággal kapcsolatos programot.

A társaság rövid távú pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a Waberer's úgy döntött, hogy különleges intézkedéseket vezet be. Az intézkedések kiterjednek a kamionok jelentős részének azonnali hatályú leállítására a Waberer’s nemzetközi flottájában. Elfogadásra került az országon kívüli eszközök és járművezetők hazatelepítési terve és megkezdődött annak végrehajtása. A társaság ésszerűsítette munkaerő-állományát is annak érdekében, hogy megfeleljen a kereslet csökkenésének. A bevezetett HR-intézkedések összessége magában foglalja az új keresések befagyasztást, a bérek újratárgyalását és egy fizetés nélküli szabadsággal kapcsolatos programot. Március 27-én jelentette be a társaság, hogy a koronavírus-járvány miatt későbbi időpontban tartja meg április 20-ára tervezett éves rendes közgyűlését.

A javuló pénzügyi helyzetet keresztülhúzhatta a koronavírus

A legutolsó gyorsjelentésben a menedzsment stabilnak ítélte a társaság pénzügyi pozícióját, és a negyedik negyedévben a nominális nettó adósságállomány további csökkenését prognosztizálta. A nettó pénzügyi eladósodottság szeptember 30-án 291 millió euróra rúgott, ez a június véginél 38 millió euróval kevesebb. A nettó tőkeáttétel az előző 12 hónap rendszeres EBITDA-jának többszöröseként kifejezve a 2019. június 30. napján mért 5,7- ről 5,4-re csökkent, ám a 2018 végéhez képest emelkedett.

Kiszámoltuk a társaság legutóbbi jelentése alapján a likviditási gyorsrátát, mely esetén a rövid lejáratú eszközök (forgóeszközök) közül csak a likvidebb eszközök kerülnek a számlálóba, vagyis a pénz, a likvid értékpapírok, és a vevők tartozásai. A nevezőben pedig a rövid lejáratú kötelezettségek kapnak helyet. A mutató alapján jól látható, hogy egy év alatt romlott a társaság likviditási helyzete, a mutató értéke 83,8 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 100,6 százalékról.

Pedig már megvoltak a tervek a fordulatra

A társaság 2019 november 7-én publikálta utolsó gyorsjelentését, mely a harmadik negyedévről szólt. Az egy évvel korábbinak a több mint kétszeresére rúgó, de az elemzői várakozásnál enyhébb, 5,6 millió eurós veszteséget könyvelt el az időszakra a Waberer’s. A közzétett gyorsjelentés alapján a flottacsökkentési program első pozitív profithatásai már érezhetők voltak, és a nettó adósságállomány is kedvezően alakult.

A harmadik negyedévben még azt mondta a társaság, hogy a gépjárművek hatékonyságában jelentkező javulás és a flottacsökkentési program elkezdett pozitív hatást gyakorolni a marginokra, és a következő negyedévek során pozitívabban befolyásolják majd az eredményt. A koronavírus járvány kirobbanása rendesen keresztülhúzhatta a vezetés számításait.

Így érinti a társaságot a koronavírus válság

A koronavírus járvány miatt Európa szerte leállnak a nem létfontosságú termékeket előállító gyárak. Emiatt a szállítmányozóknak masszív bevételkieséssel kell szembesülniük a fuvarozások elmaradása miatt, a Waberer’s tevékenysége pedig jelentősen függ az európai termelési aktivitástól.

A Waberer’s a kérdéseinkre elárulta, a koronavírus elsősorban a nemzetközi fuvarozási üzletágra van hatással. A Kínával folytatott kereskedelem visszaesését csak késve és közvetetten tapasztalták, ugyanakkor

az olaszországi intézkedések bevezetésével a vírus már közvetlen hatással bírt a Waberer’s tevékenységére, az olasz hatóságok által lezárt területekre irányuló, illetve azokból induló fuvarfeladatok elvégzését, illetve új fuvarfeladatok vállalását leállította a társaság.

Azonban az olajár idei drasztikus esése még jól is jöhet a Waberer’s-nek, ugyanis ezáltal csökkenhet a társaság üzemanyagköltsége. Érdeklődésünkre reagálva a társaság elárulta, nem kötnek fedezeti ügyleteket az árak rögzítése céljából. Az üzemanyagárak változása a nemzetközi szegmens bevételének nagyságrendileg felénél szinte azonnal beárazódik a fuvardíjakba, míg a hosszabb távú szerződéseknél a fuvardíjak alkalmazkodása 3-6 hónapot vesz igénybe. Fontos kiemelni, hogy emellett az üzemanyagárak eredményhatását más tényezők is mozgatják, mint például a beszállítókkal történő egyedi megállapodások feltételei, a tankolás megoszlása a különböző országok/kutak között.

Március 18-án tette közzé a BÉT-en a Waberer’s azt a közleményét, miszerint nehéz helyzetbe került a koronavírus terjedésével kapcsolatos korlátozások miatt. Mivel a COVID-19 elterjedése elleni rendkívüli intézkedések és az azt követő ellátási láncban bekövetkezett zavarok nyomán az egész európai kontinensen a gazdasági aktivitás súlyosan visszaesik, a Waberer’s becslései szerint a megrendelései jelentős mértékben csökkennek, melynek jelentős hatása lehet a csoport második negyedéves pénzügyi helyzetére.

Pontos számokat nem bocsátott a befektetők rendelkezésére a társaság, ugyanis azt közölték, hogy egyelőre túl korai lenne előrejelezni, hogy mennyire lehet tartós a jelenlegi keresletcsökkenés, és hogy milyen súlyos következményekkel jár a Waberer’s cash flow-jára és éves eredményére. A Waberer’s a bejelentéskor végső körös tárgyalásokat folytatott annak érdekében, hogy biztosítsa a jelenlegi hitelezői és többségi részvényese által nyújtott finanszírozást.

A közlemény szerint a társaság azonnali intézkedéseket hajtott végre a kereslet hirtelen visszaesésének káros hatásainak kiküszöbölésére. A rendkívüli időkre hivatkozva a Waberer’s azt ígérte, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is az európai ellátási lánc szerves részeként működjön, és speciális fuvarozási szolgáltatásait biztosítsa számos kritikus ágazat számára Magyarországon és Európában.

Megállás nélkül zuhan az árfolyam

A Waberer's tőzsdei bevezetésére 2017 nyarán került sor, a kockázati tőkés nagytulajdonos, a Mid Europa Partners ekkor látta elérkezettnek az időt arra, hogy értékesítse a cégcsoportban meglévő 97,2 százalékos részesedésének jelentős részét. Ez nem volt véletlen, az akkori várakozások ugyanis arról szóltak, hogy az európai szállítmányozási piac, amelynek meghatározó szereplője a magyar vállalat, tovább bővülhet a következő években. A hangulat is nagyon jó volt ráadásul a világ részvénypiacain, a befektetők ki voltak éhezve a jó sztorikra. Különösen igaz volt ez a magyar tőzsdére, ahol évek, majdnem évtizedek óta várta mindenki, hogy egy értelmezhető méretű, komoly üzleti modellel rendelkező vállalat jelenjen meg a parketten.

Ilyen jó sztorinak ígérkezett a Waberer's IPO-ja is, az elsődleges részvénykibocsátás ugyanis nem csak a Mid Europa Partners részleges exitjéről szólt. A Waberer's menedzsmentje nagy növekedést is ígért a befektetőknek, amely az organikus bővülés mellett egy sikeres akvizícióra, a Link felvásárlására épült volna. A lengyel fuvarozási cég megszerzéséhez viszont pénzre volt szüksége a Waberer'snek, így a részvénykibocsátás másik fő céljaként 50 millió euró friss forrást akartak bevonni a tranzakcióhoz.

A Waberer's részvényei az IPO során a korábban meghirdetett ársáv alján, 5100 forinton mentek el végül. A kibocsátásból a Waberer's bruttó 50, nettó 45 millió euró bevételre tett szert, vagyis elegendő forrása lett ahhoz, hogy 32 millió euróért felvásárolja a Linket. Az értékesítő részvényes Mid Europa Partners számára a kibocsátásból származó bruttó bevétel kicsivel több, mint 29,6 millió euró volt. Az értékesítésre került teljes mennyiség 82 százalékát intézményi befektetők, 17,7 százalékát kisbefektetők, 0,23 százalékát pedig a cég munkavállalói vásárolták meg.

Lényegében a tőzsdei bevezetés óta folyamatosan esik a cég részvényeinek az árfolyama, és ha megnézzük a historikus jegyzéseket, bizony kevés befektető kereshetett pénzt a vállatba történő befektetéssel. Az 5100 forintos kibocsátási árhoz képest jelenleg 86 százalékát veszítette el értékének a részvény, és amennyiben a február végétől tartó begyorsulást nézzük, 35 százalékkal értékelődött le a papír. A heti bontású grafikont szemlélve jóformán alig volt olyan pillanat a vállalat életében, amikor az RSI mutató jelentősen ki tudott volna kerülni a túladottságot jelző sávból. A társaság árfolyama 36 százalékot esett idén, azonban egy éves távlatban közel 60 százalékát veszítette el értékének a részvény.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images