Lefeleződött az OTP árfolyama, érdemes már beszállni?

Az elmúlt évek egyik legjobb banki és részvénypiaci sztorija az OTP volt, a bankcsoport minden szempontból szárnyalt, miközben sok pénzintézet számtalan külső és belső problémával küzdött, az OTP sorra vette meg a régió eladó bankjait, organikusan és akvizíciókkal nőtt meghatározó régiós bankcsoporttá. Az árfolyam is tükrözte a bank teljesítményét 5 év alatt közel 5-szörösére emelkedett. Aztán jött a koronavírus, ami keresztülhúzta a számításokat, az OTP árfolyama egy hónap alatt közel lefeleződött. Mivel minden mozgásban van, ezért nagyon nehéz megmondani bármelyik részvényről, hogy mennyit ér, de igyekszünk néhány kapaszkodót adni ennek a kérdésnek az eldöntéséhez.

A múlt hét elején videóelemzésben mondtam el, hogy mit gondolok az OTP-ről, most egy kicsit részletesebben néztem meg, mik a legfontosabb csatornák, amiken keresztül hat a válság, mit gondolnak az elemzők, hogy néz ki az árazás és mit mutat a technikai kép.

Nagy rali után zuhanás

2015 elején indult az OTP nagy menetelése, a 3390 forintos lokális mélypontról tavaly decemberre 15 850 forintra, vagyis 5 év alatt közel 4,7-szeresére emelkedett az árfolyam. Az emelkedés nem volt véletlen, a kedvező tőkepiaci környezet is támogatta az árfolyam szárnyalását, és a bank organikusan és akvizíciókon keresztül nagyra nőtt, ezen az időtávon az OTP mérlegfőösszege 83 százalékkal 20 ezermilliárd forint főlé hízott, miközben 2014-ben még 102 milliárd forint veszteséget, 2015-ben pedig csupán 63 milliárd forint nyereséget termelt a csoport, addig tavaly már 413 milliárd forint volt az adózott eredmény, mostanra egy 13 országban jelenlévő, meghatározó régiós bank lett az OTP, a csúcson a bank piaci kapitalizációja már nagyobb volt, mint a Renault-é vagy a világ legnagyobb légitársaságáé. Az OTP volt az elmúlt évek egyik legjobb európai banksztorija.

Idén február közepén még volt egy csúcstámadás, de sajnos bejött a dupla-csúcs forgatókönyv, amiről még februárban írtunk, és onnan egy hónap leforgása alatt 48 százalékot zuhant az árfolyam.

Milyen csatornákon keresztül hat a válság?

Bevételek csökkenése

A hitelkihelyezés várható csökkenésével, más szolgáltatások, a pénzügyi termékek közvetítésének vagy a MÁP+ értékesítésének a visszaesésével csökkennek a bank kamatbevételei, díj- és jutalékbevételei is. Ebből a szempontból az első negyedéves számok még vélhetően közel békeidőbeli állapotokat tükröznek majd, visszaesésére a második negyedévtől lehet számítani.

Kockázati költségek emelkedése

Ha a hitelportfólió minősége romlik, vagy a bank arra számít, hogy a gazdasági körülmények a következő időszakban rosszabbak lesznek, akkor céltartalékot képez meg. Emiatt akár már az első negyedévben is emelkedhetnek a kockázati költségek, még fokozottabban erre a második negyedévtől kerülhet sor.

Egy példa: egy vállalkozás hitele a banknál átkerül a nem teljesítő hitelek közé, erre a bank céltartalékot képez, ha viszont különböző kormányzati vagy banki intézkedésekkel életben tartják a vállalkozást, és később újra elkezdi törleszteni a hitelét, akkor az újra a teljesítő állomány része, emiatt azon hitelezési veszteség nem keletkezik. A tényleges hitelezési veszteség-hatás nagyban függ attól, hogy hogyan kezelik a gazdasági sokkot. Ettől még rövid távon a kockázati költségek emelkedése valószínűsíthető.

És hogy mely szektorokkal szembeni kitettségnél érdemes számolni a kockázati költségek emelkedésével? Március elején az OTP közzétette, hogy mekkora a kitettsége a válságban eddig leginkább érintett szektorok felé:

a 2019 végi mérlegen belüli (hitel, kötvény) és mérlegen kívüli (garancia, hitelkeret stb.) teljes kitettsége a hotel és szállásadás, a repülőgépgyártás, a légiközlekedés, a vízi személyszállítás és az utazási irodák felé 0,8 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon ~287 milliárd forint), vagy a teljes bruttó vállalati mérlegen belüli és kívüli kitettség 2,9 százaléka,

az olaj- és gázipar felé pedig 1 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon ~359 milliárd forint), a teljes vállalati kitettség 3,6 százaléka.

Itt fontos megjegyezni, hogy a magyarországi hiteltörlesztési moratórium kapcsán az OTP a moratórium bevezetését nem tekinti olyan körülménynek, amely megalapozná a teljesítő, Stage 1 kategóriában lévő ügyletek átsorolását a Stage 2, illetve Stage 3 kategóriákba.

A moratóriumot bevezetett országokban a kockázati költségek alacsonyabbak, más országokban magasabbak lehetnek.

Hitelkihelyezés visszaesése

Az első negyedévben drámai romlást itt még nem feltétlenül láthatunk majd, a második negyedévtől kezdődően viszont már igen. Az OTP vezérigazgató-helyettese, Bencsik László március elején, a tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentés után még arról beszélt, hogy a második negyedévben a hitelezés visszaeshet, de az csak átmeneti, rövidtávú változás lehet, az év második felében visszatérhet 10 százalék feletti hitelbővülés. Ez a várakozás egy gyors lefolyású válságra, és a gazdasági aktivitás gyors visszapattanására alapult, ezt az előrejelzést azonban azóta az élet vélhetően felülírta ezt.

Nem könnyű egyébként előre jelezni a hitelkereslet és a hitelkínálat várható alakulását, hiszen általánosságban elmondható, hogy válságok alatt a bankok jellemzően kevesebbet hiteleznek, miközben a gazdasági aktivitás visszaesésével, fejlesztések, beruházások elhalasztásával a hitelkereslet is visszaesik. Most viszont egyrészt azt látjuk, hogy az átmeneti likviditási problémák, sok esetben a cégek túlélése miatt a hitelkereslet akár még nőhet is, és itt jönnek a képbe az esetleges állami beavatkozások, aminek eredményeként részben kedvezményes kamatozású, állami garanciával ellátott hitelekkel életben tarthatják a vállalkozásokat.

Összességében az látszik, hogy a hitelezésben az első negyedév végétől jön visszaesés.

Kormányzati lépések

Moratórium

Az eddig bejelentett gazdaságpolitikai lépések közül a bankok szempontjából a legnagyobb hatása az idén december 31-ig alkalmazott hiteltörlesztési moratóriumnak van, amelynek lényege, hogy 2020. március 18. és 2020. december 31. között (ezt a kormány rendelettel meghosszabbíthatja) sem a tőke-, sem a kamat, sem a díjfizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni a lakossági, vállalati és egyéb intézményi hitelekre, ezek teljesítésére az adós fizetési haladékot kap.

A fizetési moratórium időszaka alatt az OTP az eredménykimutatásában a bevételek között megjeleníti az ügyfelek által meg nem fizetett elhatárolt kamatokat. Ugyanakkor, az OTP Bank előzetes, nagyságrendi becslése alapján a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett kamatok későbbi, kamattal nem növelt értéken történő megfizetése – részvételi aránytól függően – az OTP Core-nál akár adózás előtt 26 milliárd forint, az OTP Jelzálogbanknál pedig akár 13 milliárd forint egyszeri veszteséget is okozhat, aminek az elszámolására az idei első negyedéves eredményben kerül sor.

Fogyasztási hitelek

A kormány 2020. március 19-től 5,9 százalékban (jegybanki alapkamat + 5 százalékpont) maximálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját. A törlesztési moratórium mellett ez volt a legnagyobb bankszektort érintő változás a kormány részéről, hiszen a bankok számára ez a fogyasztási hitelek (személyi kölcsön, áruhitel, hitelkártya és folyószámlahitel) értékesítésének a felfüggesztését jelentette. Ez a lépése a korábban várthoz képest a marzsok szűkülését eredményezheti az OTP-nél.

Egyéb intézkedések

A következő napokban sorban érkezhetnek olyan gazdaságpolitikai lépésekről szóló bejelentések, amelyek a bankszektort is érintik. Az MKIK hétfőn megjelent kríziscsomagja (a Nemzeti Válságkezelési Alap forrásai között szektorok extra adóztatásán keresztül befolyó bevétekről, legnagyobb profitú cégek idei egyszeri hozzájárulásáról, adományairól írnak) és a hazai bankszektor tavalyi, 698 milliárd forintos rekordprofitja alapján sokakban felmerülhet a szektor terheinek emelése, de a gazdaság beindításában kulcsszerepet játszó bankszektorral kapcsolatban észszerűbb lenne, hogy a hitelezés alacsony marzsok melletti felpörgetésére vegyék rá, mintsem hogy adóval sújtsák a kulcságazatot.

Más országok

Vélhetően nem csak Magyarországon, de más országokban is a koronavírus gazdasági hatásainak kezelésére szolgáló csomagok részét képezik majd olyan lépések, amelyeket a bankokkal együttműködve valósítanak meg. Szerbiában és Romániában is bejelentettek már moratóriumot a hiteltörlesztésre. Az OTP jelenleg 13 országban van jelen, más OTP-országokban is jöhetnek hasonló szabályozások, ez pedig további veszteséget okozhat az OTP-nek.

Költségek

Hogy ne csak negatív hatásokról írjunk, a menedzsmentnek van mozgástere a költségek lefaragásában, és mivel a válság negatív társadalmi hatásai miatt igencsak érzékeny terület, nem gondoljuk, hogy első körben létszámleépítésekre, fiókbezárásokra kerülne sor, inkább a halasztható beruházások jegelésére, a marketingköltségek és a tanácsadói díjak (ez sem egyértelmű, válságtanácsadásra például szükség lehet) visszavágására kerülhet sor, és persze vannak olyan költségelemek, amelyek a banki tevékenységek, például a hitelkihelyezés visszaesésével párhuzamosan csökkennek.

Mit mondanak az elemzők?

Az elmúlt hetekben az elemzők is reagáltak a bankok, így az OTP működési környezetének a romlására, az elemzői célárak átlaga már közel 1200 forinttal, vagy 8 százalékkal csökkent a március közepi csúcshoz képest, de még így is 49 százalékkal feljebb áll, mint a mostani árfolyam.

Az OTP-t követő elemzők közül 10 vételre, 4 tartásra és 1 eladásra ajánlja a Reuters adatbázisában szereplő ajánlások alapján.

Megnéztük azt is, hogy mit mutatnak a legfrissebb várakozások, azokból az elemzésekből, amik március eleje óta jelentek meg az OTP-re.

A gyűjtésünkben szereplő 6 elemzésben 4 vétel, 1 tartás és 1 eladás ajánlás szerepel, a célárak átlaga a Reuters konszenzusban szereplő 14 332 forinttól alacsonyabb, 13724 forint, ami még mindig 42 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

A bizonytalanságot jól mutatja, hogy nagy az eltérés a legoptimistább és a legpesszimistább elemzői célár között, a skála alsó szélén 9 950, a felső szélén 17 000 forintos célár áll.

Mint ahogy a célárakban, a profitvárakozásokban is nagy a szórás, a Reuters konszenzusában a tavalyi 413 után idén 410, 2021-re pedig 422 milliárd forint szerepel, a koronavírus-válság azonban nyilván ezeket a számokat is felülírja, ezért megnéztük, hogy a legfrissebb elemzésekben milyen számok várakozások szerepelnek. A legpesszimistább elemzőház szerint 2020-ban 34 százalékkal 272 milliárd forintra csökken az OTP adózott eredménye, majd onnan emelkedik 353 milliárd forintra, a legoptimistább elemzőház szerint viszont idén 7 százalékkal 442 milliárd forintra, 2021-ben pedig 451 milliárd forintra emelkedik az OTP profitja. Az alapján, amit eddig tudunk a válságról, a pesszimistább várakozás közelebb állhat a valósághoz.

És, hogy mit mutat az árazás? Ha elővesszük a sztenderd ábránkat, amin a régiós bankok 2020-ra várt profitjával számolt P/E-ráta és a 2020-2022 közötti éves átlagos várt profitnövekedés szerepel, akkor az OTP a középmezőnyben szerepel, és az igencsak vonzó 6-os P/E-rátán forog. Csakhogy ez az ábra az elmúlt hetekben mérsékelten csökkent elemzői profitvárakozások és a nagyot esett árfolyamok által torz képet mutat, és nem igazán tükrözi a bankok működési környezetének hirtelen romlását.

Készítettem egy másik ábrát, ami valamivel közelebb állhat a valósághoz, itt minden bankpapírra a legalacsonyabb profitvárakozással kalkulált, 2021-re vonatkozó P/E-ráta szerepel, hogy ne a válsággal sújtott, hanem egy válság utáni évet nézzünk, és a 2021-es profitváltozást vettem figyelembe, vagyis, hogy az elemzők mire számítanak, a gyenge 2020-as év után hogyan lábal ki az adott bank a válságból. Így már valamivel árnyaltabb a kép, az OTP még mindig a középmezőnyben, és az árazási szorzója már nem 6-os, hanem 7,5-ös, ami alapján az OTP részvényei a mostani szinteken nem tűnnek drágának. Mivel azonban minden mozgásban van, nem tudjuk, hogy meddig húzódik el a válság, hogy milyen, a bankszektort is érintő kormányzati lépések történnek, és azok merre térítik el a bankok eredményét, így a profitvárakozások, és így az árazások is képlékenyek.

Mit mutat a technika?

Az egy hete készült videóban arról beszéltem, hogy az OTP a február közepi csúcs óta eltelt egy hónapban túladottá vált, így jöhet egy felpattanás, aminek a mértékéhez kapaszkodót adhat a 2015 elején indult rali kezdetére és az idei csúcsra húzott Fibonacci, aminek 61,8 százalékos szintjéhez szinte milliméter pontosan érkezett meg az árfolyam március 19-én, és egy hete azt mondtam, hogy gyorsan felpattanhat az árfolyam a következő Fibonacci-szinthez, 9 500 forint környékére.

Ez gyorsan meg is történt, sőt, 10 000 forint fölé emelkedett az árfolyam. Felfelé a következő szint 11 000 forint környékén lenne, igazán jól akkor festene a grafikon, ha az afölött lévő rést is sikerülne betölteni, majd afölé emelkednie az árfolyamnak.

Egyelőre azonban csak egy kontratrend rajzolódik ki a grafikonon, amiből könnyen letörés, és további esés jöhet.

Konklúzió

Ha a jelenlegi legpesszimistább profitvárakozásokkal számolunk, akkor sem drága az OTP részvénye, de mivel minden mozgásban van, ezért nincs olyan, aki helyesen meg tudná becsülni bármilyen vállalat, főként egy bank profitját.Az OTP brutálisan erős, sok tartalékkal, de a következő hónapokban a makrogazdasági környezet masszív romlása és az arra adott kormányzati lépések tesztelhetik a bankot. A technikai kép alapján fordulatról egyelőre nem beszélhetünk, inkább egy kontratrend rajzolódik ki, amiből könnyen jöhet még lefordulás. Hüvelykujjszabály: több éves időtávon befektetők a mostani szinteken is vállalhatnak pozíciót az OTP-ben, de általánosságban igaz, hogy csak olyanok fektessenek a következő hónapokban részvényekbe, akik akár nagyobb veszteséget is hajlandóak és képesek elviselni.

