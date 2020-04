Nagy fordulat a végére az amerikai tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több minden is mozgatta ma a piacokat, egyik részről az amerikából érkező makroadat, amely szerint a múlt heti 3,3 millió után további 6,6 millió amerikai jelentkezett munkanélküli segélyért a várt 3,5 millióval szemben. A makroadat után gyorsan lefordultak a világ tőzsdéi, azonban ugyanolyan gyors volt a felpattanás is, miután a olaj ára kilőtt a hírre, mely szerint Donald Trump az oroszokkal és a szaúdiakkal is beszélt és várakozása szerint 10 millió hordóval is csökkenhet a világ kőolaj termelése. A magyar tőzsde emelkedéssel zárta a csütöröki kereskedést, a legjobban a blue chipek közül a Mol teljesített. Az amerikai tőzsdéken nagy volt csütörtökön a csapkodás, végül napi csúcsuk közelében zártak a vezető amerikai részvényindexek.