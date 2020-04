Ilyen gyorsan felejtenek a turisták? Kínában már egyre több szállodai szobát foglalnak

A világ legnagyobb szállodaláncai keményen harcolnak a vírussal. A hotelek foglaltsága sok helyütt egyszámjegyűre csökkent, sok szállodát bezártak, ahol még maradt némi forgalom, ott emeletek lezárásával és a személyzet egy részének szabadságolásával csökkentik a költségeket. A Marriott kínai szállodáiban viszont az elmúlt egy hétben 15-ről 20 százalékra nőtt a foglaltság.

Tetszhalott állapotba került a nemzetközi turizmus, a világ légiforgalma 3 hét alatt a 40 százalékára esett vissza. A leállás globális szinten mindazonáltal nem teljes, de a károk messze meghaladják a World Trade Center támadás utáni, vagy a Goldman csőd utáni szintet, sőt Arne Sorenson, a Marriott vezérigazgatója szerint a kettő együtt sem okozott olyan kárt a szektornak, mint a koronavírus két hónap alatt.

A szállodák foglaltsága több mint 90 százalékot esett az előző év ugyanezen időszakához képest. Az STR március 16. és 23. közötti adatai szerint Csehországban 96, Olaszországban 96, Görögországban 94, Ausztriában 93, Lengyelországban 91, Romániában 91, Izraelben 91, Bulgáriában 91 Magyarországon 90, Szerbiában pedig 90 százalékkal csökkent a foglaltság.

A nagy szállodaláncok ebben a helyzetben sok szállodát bezártak, a nyitva maradókban is csökkentik a személyzet létszámát, és szinteket zárnak be.

A világszerte 7300 szállodát és benne 560 ezer szobát üzemeltető Marriott 75 százalékos forgalom visszaesésről számolt be, és a vezérigazgató szerint több olyan hoteljük is lesz, amit nem tudnak újra megnyitni akkor sem, ha véget ér a válság. A lánc az Egyesült Államokban több tízezer backoffice dolgozót küldött 60-90 napos szabadságra.

Hasonló intézkedéseket vezetett be az InterContinental Hotel Group, amely 5900 szállodájában 900 ezer szobát üzemeltet. Az IHG Revpar mutatója márciusban több, mint 60 százalékot csökkent, a járvány által kiemelten érintett területeken ennél is nagyobb lehet a visszaesés. Hasonló intézkedéseket hozott a Hyatt is, amely világszerte 875 szállodát és közel 200 ezer szállodai szobát üzemeltet.

Gyakorlatilag ágazati sztenderddé vált, hogy a láncok csökkentik, vagy átmeneti időre lenullázzák a felsővezetés fizetését, és a pénzt a dolgozókat megsegítő alapba utalják, vagy fenntartják belőle az alkalmazottak egészségbiztosításait.

Ez mindhárom fent említett cégnél megtörtént. Ami a munkaerő csökkentést illeti, a legtöbb lánc a munkaidő csökkentésével, vagy a részmunkaidős foglalkoztatással próbálkozik, de ez általában gondosan a saját alkalmazottakról szól, a híradásokban kevés szó esik, hogy mi történik a kölcsönzött munkaerővel.

A részmunkaidő mellett a nagy láncok komoly energiákat fektetnek a megmaradó dolgozók képzésébe. Magas foglaltság mellett a képzések általában munkaszervezési gondokkal járnak, ez most természetesen nem áll fenn. Más kérdés, hogy a láncok – egyfajta belső javadalmazásként – a különböző tréningeket általában utazásokkal kötik egybe, most ilyesmiről nyilván szó sem lehet, tehát ezek a képzések a szokásosnál némiképp fapadosabb keretek között zajlanak.

Természetesen minden lánc minimálisra csökkentette a média és a hirdetési aktivitását. Az Egyesült Államokban március első 3 hetében 13,6 millió dollár értékben hirdettek a szállodák, ez az utolsó héten már csak 1,9 millió volt, és könnyen lehet, hogy ha a korábban megkötött szerződések ezt engedték volna, ennyit sem hirdetett volna a szektor.

RevPar változása az előző év, ugyanezen időszakához képest, március 16. (%) Forrás: STP 2020 COVID-19 WEBINAR

A turizmusban eleve főszabály, hogy a vendégek gyorsan reagálnak a negatív hírekre, de gyorsan is felejtenek.

A mostani válság természetese kiterjedtebb azoknál, amikből a szakma ezt a következtetést levonta, de láttuk, hogy a turizmussal partner iparágak, így mindenekelőtt a nemzetközi repülés is képes gyorsan kiheverni egy-egy sokkot, ahogyan az történt a 9/11 után is.

Az optimizmust támasztja alá, hogy a nagy láncok foglalásaiban máris érezteti hatását a vírus kínai lecsengése.

A Marriott kínai szállodáiban a foglalás egy hét alatt 15-ről 20 százalékra emelkedett, míg az IHG 178 kínai szállodájából a hétvégén már csak 60 volt zárva, az újranyitottakban pedig emelkedik a forgalom. Március közepétől az ország legnépszerűbb turisztikai attrakciói is újra látogathatók, igaz a napi látogatószám még korlátozott.

Kínában a szállodák 87%-a már kinyitott, és a foglaltsági szintek lassú ütemben ugyan, de növekedésnek indultak (25% körüli), hasonló tapasztalható Szingapúrban és Dél-Koreában is, szinte kizárólag a belföldi turizmus indult meg ezekben az országokban

Közben Magyarországon is megszólalt a járvány turizmusra gyakorolt hatásaival kapcsolatban a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A legnagyobb szakmai szervezet szerint a szállodák lényegében mind bezártak. Az épületeket őrzik és takarítják, ahol egy mód van rá, ott kisebb-nagyobb felújítási munkákat végeznek.

Jóslatokba a szervezet nem kívánt bocsátkozni, ahogy mi sem szeretnénk, de a szövetség szerint a belföldi turizmus valamivel hamarabb állhat talpra, mint a nemzetközi, de így is lesz olyan szálloda, amely nem tud újranyitni a válság végén.

STR március 1-15. között lefolytatott kutatásából kiderült, hogy a megkérdezettek 53% úgy gondolta, hogy ugyanannyit fog utazni az elkövetkezendő 12 hónapban, mint az elmúlt 12 hónapban, 16% azt mondta, hogy többet is tervez. Ugyanez a kutatás március 16-25. között lényegesen más eredményt hozott (50% már azt mondta, hogy kevesebbet tervez utazni a következő 12 hónapban). Ez is jól mutatja, hogy milyen gyorsan változott a piac helyzete a rövid idő alatt meghozott utazási korlátozások és egyéb intézkedések miatt.

A szerző a KPMG Ingatlan-, szabadidős és turizmusfejlesztési tanácsadás igazgatója.

