Koronavírus: nem csökkent Mexikóban a bűnözés, sőt, tömeges lopások kezdődtek

Mexikóban nem csökkent az erőszakos bűncselekmények száma az új típusú koronavírus járványa miatt bevezetett intézkedések, a távolságtartásra és az otthonmaradásra való felszólítások ellenére sem - közölte Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök.

A március végén bevezetett korlátozó intézkedésektől azt remélték, hogy a koronavírus terjedésének fékezése mellett jelentősen csökken majd a bűnözés is az erőszak sújtotta országban. A statisztikai adatok ezt azonban nem igazolták vissza. Márciusban 2585 gyilkosságot követtek el, ez rekordnak számít.

López Obrador az egymással rivalizáló bandákat hibáztatta a továbbra is magas gyilkossági ráta miatt, akik továbbra is területekért, meg egymással is harcolnak.

Mindemellett az előzetes félelmekkel ellentétben nem figyelhető meg, hogy növekedett volna a családon belüli erőszak, miközben az embereknek vészterhes időben otthon kell maradniuk - tette hozzá.

Egy ipari egyesület vezetője emellett felvetette, hogy részben a járvány idején keletkező áruhiány miatt másfélszeresére növekedhet az autópályákon a teherszállítmányok eltérítése. A következő hónapokban az ország gazdaságának lassulásával növekedni fog az olyan létszükségleti cikkek iránti kereslet, mint a készételek, gyógyszerek, tisztálkodási szerek, cipők és ruházat - mondta Victor Manuel Presichi.

Mexikóban már most elkövettek néhány tömeges lopást. A tolvajok nagyobb csoportokban rohamoztak meg üzleteket. Az ország egyes részein, így a déli Guerrero államban is ezért rendőrök járőrőznek az üzletek előtt, hogy elejét vegyék a fosztogatásoknak. A kormány 16 évig terjedő börtönnel fenyegette meg a fosztogatókat.

Mexikóban a koronavírus miatt viszonylag enyhe korlátozásokat vezettek be. Az ötven főnél nagyobb gyülekezeteket betiltották, egyes köztereket, köztük a strandokat bezáratták, de nem rendeltek el kijárási korlátozásokat, az éttermek, üzletek nyitva tartanak, és a repülőterek továbbra is üzemelnek.

A latin-amerikai államban eddig 1688 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. A betegségben 60-an hunytak el.

