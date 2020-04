Lépett a kormány, hogy hat az OTP-re a legújabb terv?

A koronavírus-járvány gazdasági és járványügyi hatásainak kezelésére két alapot állít fel a kormány, egy 663 milliárdos járvány elleni védekezést szolgáló és egy 1345 milliárdos gazdaság-újraindítási alapot. Előbbibe a bankoknak 55 milliárd forintot kell befizetniük. Megnéztük, mennyit fizethet be az alapba az OTP.

Volt már előzmény

A hét elején a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara összeállította a második kríziscsomagját, ami egyfajta étlapként is szolgált ahhoz, hogy a kormány és a gazdaságújraindítási akciócsoport milyen elemekből állíthatja össze kríziskezelő intézkedéseit. Az MKIK csomagjában egy Nemzeti Válságkezelési Alap felállítása is szerepelt, aminek az egyik lehetséges forrásaként a legnagyobb profitú cégek idei egyszeri hozzájárulását is említették.

Március elején tette közzé az MNB a hitelintézeti szektorra vonatkozó legfrissebb statisztikáit, amiből kiderült, hogy a szektor tavaly közel 700 milliárd forintos adózott eredményt ért el.

Sokakban felmerülhetett, hogy az MKIK javaslatai és a bankszektor tavalyi rekordprofitja alapján a bankszektor lehet az egyik olyan szektor, amelynek extra befizetéseivel igyekszik enyhíteni a kormány a koronavírus-krízis negatív hatásait, ez alapján azt gondoljuk, hogy

vélhetően a bankok vezetőit és a befektetők egy részét sem éri teljesen váratlanul a bankokra kivetett újabb sarc.

Mennyit fizethet az OTP?

A mai Kormányinfón bejelentették, hogy két alapot állít fel a kormány:

egy 663 milliárdos járvány elleni védekezést szolgáló

és egy 1345 milliárdos gazdaság-újraindítási alapot.

Előbbibe a bankoknak 55 milliárd forintot kell befizetniük. Az egyelőre nem derült ki, hogy milyen arányban veszik ki a részüket az egyes bankok a járványalapba történő 55 milliárd forintos befizetésből, de annak a megbecsléséhez, hogy a sok szempontból legnagyobb hazai szereplő, az OTP milyen arányban részesedhet a befizetésből, van néhány kapaszkodónk.

Eredményarányos megközelítés

A bankok befizetései az eredményük arányában is történhet. Az MNB statisztikája alapján tavaly a teljes magyar hitelintézeti szektor adózott eredménye 698 milliárd forint volt. Ebből az OTP 413 milliárd forintot szállított, ez alapján az OTP részaránya 59,1%. Az MNB szektorszintű statisztikája azonban nem csak az OTP magyarországi, hanem a csoport teljes eredményét tartalmazza, az OTP külföldi leánybankjainak eredményét kivéve a képből számításaink szerint az OTP részaránya a magyarországi hitelintézeti szektor eredményéből 43,7 százalék.

Mérlegfőösszeg alapú megközelítés

Tavaly év végén a hazai hitelintézeti szektor mérlegfőösszege 49 780 milliárd forint volt, ebből az OTP csoport 20 122 milliárd forintot adott, ez alapján az OTP részaránya 40,4 százalék. Ha a szektorszintű mérlegfőösszeg adatokat is megtisztítjuk az OTP leánybankjainak számaitól, akkor az OTP részaránya már csak 20,5 százalék.

Számításaink szerint attól függően, hogy mi lesz a befizetés alapja, az OTP 11-33 milliárd forint közötti összeget fizethet be a járványalapba. Az adózott eredményhatás 10-30 milliárd forint között lehet, részvényenként 37-106 forint lehet a negatív hatás.

Összességében az látszik, hogy nagyon nem mindegy, milyen kritériumok alapján teljesítik a befizetéseket a hazai bankok a járványalapba.

Mennyire fáj?

Hogy az összeget perspektívába helyezzük, érdemes megnézni azt, hogy mekkora adózott eredményt érhet el az elemzők várakozása alapján idén az OTP.

Mivel a válság korai fázisában vagyunk, nehezen megbecsülhetők a lehetséges hatások, a profitvárakozásokban is nagy a szórás.

A Reuters konszenzusa alapján idén 410 milliárd forint profitot érhet el az OTP csoport, számításaink szerint annak 2,5-7,2 százalékát vinné el a járványalapba történő befizetés.

Ha azonban a legalacsonyabb, 272 milliárd forintos idei eredményvárakozást vesszük alapul (feltételezve, hogy az elemző még nem számolt extra befizetéssel az OTP-nél), akkor annak már 3,8-10,9 százalékára rúgna az extra teher.

Mi jöhet még?

A válságkezelésben az egyes országok kiemelt szerepet szánnak a bankoknak, láttuk ezt a hiteltörlesztési moratórium példáján is, amelyet nem csak Magyarországon, de valamelyest eltérő formában Szerbiában és Romániában is bevezettek. A magyarországi bankok járványalapba történő bevezetése kapcsán érdemes arra is felkészülni, hogy a közös teherviselés jegyében más országok bankjait, így az OTP-t a külföldi leánybankjain keresztül is bevonhatják a válság kezelésébe, akár a magyarországihoz hasonló egyszeri befizetésekkel.

Nagyot esett idén az árfolyam

Az OTP árfolyama idén 41 százalékot veszített az értékéből.

Címlapkép: Stller Ákos/Getty Images