Rekord méretű esés a benzin és a gázolaj árában

Megvizsgáltuk az elmúlt 20 év üzemanyagár-eséseit a kutakon, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a 21. században még sosem esett ekkorát havi szinten se a benzin, se a gázolaj ára. Az olajár rekord méretű esésének volt köszönhető a kutakon látható árzuhanás, a forint gyengülése pedig önmagában drágította volna az üzemanyagok árát.

Nem mindennapi, ami a kutakon zajlik

A Portfolio 2000 óta gyűjti a 95-ös benzin és gázolaj bruttó kiskereskedelmi átlagárát, és már az alábbi grafikon is jól szemlélteti, hogy ilyen hirtelen visszaesés még sohasem történt a 21. században az üzemanyagok árában. Az első nagyobb visszaesés 2008-ban volt a nagy pénzügyi válság idején, amikor csődbe ment a Lehman Brothers, Amerika ikonikus bankja.

Ezt követően 2014 és 2016 között volt egy jelentősebb árcsökkenés, mely esetben hasonlóan a mostani szituációhoz, Szaúd-Arábia olajháborút indított a világ ellen. Ez volt a harmadik olajháború a történelemben, és 22 hónapig tartott. 2014 novemberében kezdődött azért, mert az OPEC-nek elege lett abból, hogy a nem OPEC országok folyamatosan potyáznak a magas árakon anélkül, hogy bármennyivel is csökkentenék termelésüket, illetve a felfutóban levő amerikai palaolaj forradalom is aggodalommal töltötte el a szaúdiakat. Tehát Szaúd-Arábia ismét elárasztotta olajjal a piacot, melynek következtében 100 dollárról 27,88 dollárig esett a fekete arany árfolyama, és a megnyugvásig egészen 2016 szeptemberéig kellett várni, amikor Rijád 180 fokos fordulatot vett, és az oroszok is csatlakoztak a kartellhez.

Ezt követően érkezünk el 2020 márciusához, amikor a szaúdiak ismét olajháborút indítottak, azonban emellé még egy koronavírus járvány is felütötte a fejét.

Amennyiben megvizsgáljuk, hogy az elmúlt hónapokban mennyit változott a benzin és a gázolaj bruttó kiskereskedelmi átlagára, akkor már egyből nagyon jól látszik, hogy

egy hónap alatt még sosem esett 85 forintot a benzin és 58 forintot a gázolaj literenkénti ára.

Egyrészt negatív rekord a márciusi esés, másrészt abszolút csúcsdöntés is, ugyanis ilyen mértékű elmozdulásra sem volt még példa egyik irányban sem, tehát az emelkedés irányában sem.

A legnagyobb havi árcsökkenések

Jól látható az alábbi grafikonon, hogy a 2020 márciusi 85 forintos benzinár-csökkenés aranyérmes az elmúlt 20 évet tekintve, és a top 10-ben lévő esések még csak nyomába sem érnek a jelenlegi árváltozásnak. A második legnagyobb havi csökkenés 2018 novemberében következett be, amikor csupán 38 forinttal mérséklődött a benzin ára a kutakon.

Amennyiben a gázolaj árát vizsgáljuk, ott is hasonló tendenciákat fedezhetünk fel, hogy a jelenlegi 58 forintos mérséklődésnek még csak nyomába sem ér a 2008 decemberi ezüstérmes 35,3 forintos gázolaj-árcsökkenés.

A koronavírus és az olajháború

Ilyen mértékű keresletvisszaesését még sohasem tapasztalt az olajipar, amit most kénytelenek a koronavírus járvány kirobbanása miatt elszenvedni. A járvány megfékezése miatt hozott drasztikus intézkedések olyan mértékben csökkentik az üzemanyagfelhasználást, mint még soha. Egyes elemzők szerint akár az olajfogyasztás haramada is eltűnhet a piacról a drasztikus utazási korlátozások miatt.

Keresleti oldalról a koronavírus terjedésének megfékezése miatti karanténok emésztik a kőolaj árfolyamát, a kínálati oldalról pedig a szaúdi-orosz árháború. A két olajnagyhatalomnak nem sikerült megegyeznie még március elején a további kitermelés-csökkentésekben, Szaúd-Arábia még napi 1,5 millió hordót szeretett volna vágni, míg az oroszok csupán fent szerették volna tartani az addigi egyezséget. Az egésznek végül az lett a vége, hogy Szaúd-Arábia ismét árháborút indított, és április elsejével a korábbi 9 millió hordóról 12 millió hordóra növelte napi olajtermelését.

A keresleti és a kínálati sokk együttes hatására pedig márciusban eddig még a történelemben soha nem látott mértékű esést szenvedett el a kőolaj ára, mely magával rántotta mind a benzin, mind a gázolaj nagykereskedelmi árát.

Ha a forint árfolyamán múlt volna

A kőolaj árán kívül még a dollár-forint árfolyamnak van nagy szerepe az üzemanyagárak alakulásában, ugyanis a kőolajtermékek árait dollárban jegyzik, melyet át kell váltanunk a hazai fizetőeszközbe. Amennyiben a forint árfolyamának alakulását szemléljük márciusban, jól látszik, hogy jelentősen gyengült a hazai fizetőeszköz, nagyságrendileg 10 százalékkal, azaz 30 forinttal kell már többet adnunk egy dollárért.

A gyengülő forint tehát épp ellenkezőleg hatott a hazai üzemanyagárakra, mint a zuhanó olaj, azonban az autósok nagy szerencséjére az olaj sokkal nagyobbat esett, mint a forint gyengült, és így jöhetett létre márciusban a 2000 óta eddig még sohasem látott mértékű üzemanyagár csökkentés a kutakon.

Címlapkép: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images