Magyar technológiák segíthetik a nyugat-balkáni térség klímavédelmét

Élénk érdeklődés fogadta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Nyugat-Balkáni Zöld Központ első nemzetközi klímavédelmi pályázati felhívását. A most lezárult kiírásra magyar vállalkozások és egy nonprofit szervezet összesen mintegy 60 projekttámogatási kérelmet nyújtottak be a teljes keretösszeget közel hatszorosan meghaladó forrásigénnyel. A majdani nyertesek fejlesztései hat nyugat-balkáni ország éghajlatvédelmi erőfeszítéseit támogatják majd, miközben a hazai zöldgazdaság külföldi térnyerését is megalapozzák.