Nagyobb emelkedéssel indulhat a hét Európában

A vártnál gyengébb munkaerőpiaci adat után eséssel zárták a pénteki kereskedést az amerikai tőzsdék, hétfőn emelkedtek az ázsiai részvényindexek, miután a piaci kommentárok szerint a befektetők kedvezően fogadhatták, hogy a koronavírus járvánnyal összefüggő halálozások száma New Yorkban, Spanyolországban és Olaszországban is csökkenhetett. Európában is nagyobb emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés, a határidős DAX 3,5 százalékos erősödést vetíthet előre a hétfői piacnyitásra.