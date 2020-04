Share Now és az OMV segíti a járvány ellen küzdő egészségügyi intézményeket

Tíz prémium kategóriás autó felajánlásával segíti a koronavírus okozta nehéz helyzetben lévő egészségügyi intézményeket a budapesti Share Now autómegosztó és az OMV Hungária Kft., valamint az elkövetkezendő napokban további autókat is rendelkezésre bocsátanak a két cég közös akciójában. A kedvezményezettek az autókat a flottából kiemelve, kulccsal kapták meg, a benzinköltséget pedig a Share Now partnere, az OMV vállalta át. Az autókat naponta fertőtlenítik, de továbbra is arra biztatja az ügyfeleit a két vállalat, hogy csak abban az esetben használják a car sharing szolgáltatást, ha otthonukat feltétlenül el kell hagyniuk.

Európa vezető autómegosztója, a Share Now és az OMV Hungária Kft. Budapesten 10 prémium kategóriás autó rendelkezésre bocsátásával támogatja a koronavírus okozta nehéz helyzetben lévő egészségügyi intézményeket. Az két vállalat a mostani felajánlás keretében a SYNLAB labordiagnosztikával foglalkozó intézet munkatársai, valamint a Dél-Pesti Centrumkórház főmunkatársai számára biztosítanak járműveket. A Share Now a felajánlások mellett ételadományok célba juttatásában is szerepet vállalt, melynek keretében a Baptista Szeretetszolgálat részére az IKEA Magyarország által felajánlott, közel fél tonnányi ételadományt juttattak el.

A felajánlásokat kivétel nélkül olyan intézmények dolgozói kapták, akiknek munkája a jelen helyzetben nélkülözhetetlen, és akik nap mint nap a járványhelyzet megfékezéséért tesznek fontos lépéseket, saját egészségüket is kockára téve

– mondta el Fischer Péter a Share Now Magyarország ügyvezetője.

A felajánlást az intézmények közvetlen megkeresése és igényfelmérés előzte meg, ez alapján állt össze a MINI Cooperekből, BMW 2-es Active Tourerekből és BMW X1 modellekből álló flotta.

Nagyon fontos a munka, amit a laborjainkban végzünk, hiszen a legnagyobb magánszolgáltatóként vagyunk partnere a hazai egészségügynek

– mondta Póda Tamás, a SYNLAB Kereskedelmi és Marketing igazgatója. Hozzátette:

ahhoz, hogy az egészségügyi ellátórendszer a koronavírus okozta vészhelyzetben is tudjon működni, elengedhetetlen, hogy a dolgozóink továbbra is bejárjanak a munkahelyükre. Szeretnénk megköszönni, hogy mindezt a Share Now és az OMV felajánlásával immár biztonságosabb körülmények között tehetik meg és nem kell tömegközlekedést használniuk utazásaikhoz.

A Share Now nem az autómegosztó rendszeren belül, hanem a flottából kiemelve, kulccsal adta át az autókat a kedvezményezetteknek, így a használat teljesen ingyenes. A segítségnyújtásban az OMV Hungária Kft is partner volt, így a két vállalat az autókat az üzemanyagköltség átvállalásával bocsáthatta rendelkezésre.

Nagyon jó érzés nekünk, az egészségügyben dolgozóknak, hogy a társadalom egészének támogatását érzékelhetjük ezekben a nehéz időkben. Nagy köszönettel tartozunk azon cégeknek is, akik mindennapjainkat könnyítik meg a felajánlásaikkal. Hálásak vagyunk a Share Now autómegosztónak és az OMV-nek, hogy az általuk használatra felajánlott autókkal kollégáink közlekedését elősegítik – mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa.

A Share Now autómegosztó szolgáltatása a vírushelyzet ellenére továbbra is zavartalanul üzemel Budapesten, az autók a nemzetközi sztenderdnek megfelelő szigorított, rendszeres fertőtlenítésen esnek át, az autókban fertőtlenítő kendőcsomag is rendelkezésre áll.

Folyamatosan hangsúlyozzuk az ügyfeleinknek, hogy a legfelelősebb döntés, ha otthon maradnak, mind a saját egészségük, mind a közösség érdekében. Ezzel együtt ugyanakkor tudjuk, hogy a közlekedés egyes esetekben ezekben a napokban is elkerülhetetlen, ezért 2020. március 18-ától eltöröltük a regisztrációs díjat, továbbá minden autónk percdíját csökkentettük. Ügyfeleinknek ezen felül heti rendszerességgel írunk jóvá ajándék vezetési kreditet, hogy az autóhasználat költségét tovább csökkentsük. A bevezetett változások visszavonásig érvényesek

– tette hozzá Buday Bence, a Share Now Magyarország új társ-ügyvezetője.

Az OMV hálózatában az elmúlt hetekben több olyan rendelkezést vezetett be, melyek az eleve meglévő szigorú higiéniai előírásokat is megnövelték, így segítve a biztonságos tankolást és vásárlást. Ezen felül valamennyi egészségügyi dolgozó számára ingyen biztosítunk naponta egy kávét elvitelre, ezzel is segítve a felfrissülést és megköszönve a helytállásukat

– mondta Balogh Tibor az OMV Hungária Kft. ügyvezetője.

Címlapkép: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images