A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötték - Mibe fektessünk a zuhanás után?

Sok szempontból példa nélküli volt a február és március közepe közötti zuhanás a tőzsdéken, a befektetők mindent adtak, még a jó minőségű, erős mérlegű, magas profitabilitású, és akár továbbra is jó kilátásokkal rendelkező vállalatok részvényeit is. A Morgan Stanley összeállított egy listát az izgalmas papírokból.

A február közepétől március közepéig tartó tőzsdei zuhanásban a befektetők mindent adtak, amire rá volt címkézve, hogy részvény, így sok olyan nagyvállalat részvényének az árfolyama is nagyot esett, ami egyébként erős mérleggel, a járvány szempontjából relatíve védett üzleti szegmensekkel jellemezhető, vagy akár már most is úgy látszik, hogy a válság egyik nyertese lehet.

Sok olyan szektor is van, például a turizmus, a légitársaságok vagy a szállásadás, amelyek érzékeny veszteségeket szenvednek el, idei bevételeik jelentős része kiesik és a bizniszük visszaépülése is hónapokat vagy éveket vehet igénybe, így érdemes nagyon körültekintőnek lenni, amikor szektort vagy egyedi részvényt választunk.

A tőzsdei zuhanásban azonban sok jó minőségű részvény is nagy árfolyamesésen ment keresztül, a Morgan Stanley amerikai, európai és ázsiai elemzői pedig egy listát állítottak össze azokból a részvényekből, amik érdekes befektetések a következő hónapokra, évekre. A kritériumok, amiket figyeltek:

10 milliárd dollárt meghaladó piaci kapitalizáció,

átlag feletti megtérülés az adott régióban vagy szektoron belül,

vételi ajánlás a Morgan Stanley-nél,

legalább 15 százalék mínusz a legutóbbi lokális csúcs óta

erős növekedési kilátások.

A kritériumok alapján az amerikai tőzsdén többek között az Alphabet, az Apple, a Mastercard, a Microsft, a Visa, a Comcast, a Home Depot vagy a UnitedHealth Group is felkerült a listára.

Az Alphabet árfolyama csupán 12 százalékot esett idén.

Az Apple csupán 11 százalékot esett idén.

A Microsoft árfolyama idén már 5 százalékkal került feljebb.

A Comcast árfolyama múlt hét péntekig 20 százalékot veszített értékéből idén.

A Home Depot árfolyama 13 százalékkal került lejjebb idén.

A Visa árfolyama idén csak 5 százalékot esett.

A Unitedhealth árfolyama 16 százalékkal került lejjebb idén.

Az európai részvények közül többek között az Alstom, a Schneider Electric és az Ericcson szerepel a listán.

Az Alstom részvényárfolyama idén 9 százalékot esett.

Az Ericsson 10 százalékkal került lejjebb 2020-ban.

Az ázsiai vállalatok közül a kínai Alibaba és a China Mobile, a japán Komatsu vagy a tajvani Taiwan Semiconductor Manufacturing került fel a Morgan Stanley listájára, amin 2 nem európai, amerikai vagy ázsiai cég is szerepel: a brazil bank, az Itau Unibanco Holding és a dél-afrikai internetes cég, a Naspers.

A teljes lista itt olvasható el, a Barron's-on.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images