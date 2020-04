A koronavírus után is lesz élet, de hogy fog visszatérni a régi kerékvágásba?

Két nagyobb hullámban terjedhet idén a koronavírus az Egyesült Államokban, amik közül az elsőben többen halnak meg, a másodikban viszont többen fertőződhetnek meg, nyár elejéig az iskolák, az éttermek és bárok, és a nem létfontosságú gazdasági egységek is nagyrészt zárva lesznek, a nagyobb rendezvények pedig idén egész évben jelentős korlátozás alá esnek. Ez áll a Morningstar szakembereinek elemzésében az Egyesült Államokra az alap forgatókönyvben, amelyben a lakosság 20 százalékának megfertőződésével számolnak. És ez csak az alap szcenárió, a pesszimista forgatókönyvben nem két, hanem egy nagy hullámban terjedhet a járvány, arra az egész év rámenne.

Alap forgatókönyv

A Morningstar elemzői ennek a szcenáriónak adják a legnagyobb, 50 százalékos valószínűséget, jóval nagyobbat, mint a lejjebb részletezett optimista (20%) és a pesszimista (30%) forgatókönyvnek.

Az alap forgatókönyvben is azzal számolnak az elemzők, hogy idén két hullámban terjed majd a koronavírus, ezek közül az első hullámban kevesebb fertőzött, de több halott lesz, míg a másodikban, ami ősszel várható, pont fordítva, több fertőzött, miközben a halottak száma és a halálozási ráta is jóval alacsonyabb lesz. Az első hullámban a vírus terjedését elsősorban a társadalmi távolságtartás, a gazdaság nagy részének lezárása gátolja majd meg, a korlátozások azonban az USA legtöbb államában áprilisban és májusban is érvényben maradnak.

A tesztkapacitások kiépülése és ígéretes készítmények fejlesztése mellett a nyár folyamán újra nyithatják az iskolákat és a gazdaság egy részét is, és ez hozhatja majd el a koronavírus terjedésének második hullámát, amely akár 3 hónapig is tarthat, és amelyben a mostani, első hullámhoz képest jóval többen fertőződhetnek meg. A második hullám elsősorban abban különbözhet az elsőtől, hogy a potenciális fertőzöttek tesztelését jóval gyorsabban végezhetik el, és rendelkezésre állhat majd olyan készítmény, amellyel csökkenthető a vírus miatt kialakuló megbetegedések súlyossága. A második hullámban a kockázatcsökkentő intézkedések is jóval enyhébbek lehetnek, de azok nagyban különbözhetnek az alapján, hogy melyik tagállamban, milyen egészségügyi rendszerben és milyen demográfiai összetétel mellett vezetik be őket.

Idén a járvány két nagyobb hullámában összesen az Egyesült Államok lakosságának 20 százaléka fertőződhet meg.

Az első hullámban a halálozási ráta magas, 1 százalék körüli lehet, részben amiatt ilyen magas, mert az amerikai egészségügyi rendszer nem eléggé felkészült az epidémiára, nem mindenhol érhető el megfelelő mennyiségű lélegeztető gép, és egyelőre nincsenek hatásos készítmények a vírussal szemben. A második hullámban a Morningstar szerint a halálozási ráta már jóval alacsonyabb, 0,1 százalék lehet, nagyjából a szezonális influenzáénak megfelelő.

Az elemzők az alap forgatókönyvben is azzal számolnak, hogy nagyobb, több száz vagy ezer fős rendezvényeket idén már nem lehet megtartani az Egyesült Államokban, az iskolák nagy része azonban már júniusban kinyithat, is a tanítás onnantól kezdve az iskolák többségben folyamatos lehet idén, az éttermek és bárok nagy része a nyár folyamán újra kinyithat, azonban a második hullámban egy részüket újra be kell majd zárni, és nagyjából ez lesz a helyzet majd a nem létfontosságú üzleti vállalkozásoknál is (ennek definíciója az USA-n belül államonként változik). Az otthonról dolgozás intenzitása a nyár folyamán csökkenhet, a második hullámban azonban újra jellemzőbb lesz a home office (nyilván azokban a szektorokban, ahol ez lehetséges), és az utazásoknál is hasonló hullámokat láthatunk majd, ősszel a járvány második hullámában újra kevesebben indulhatnak majd útnak.

Forrás: Morningstar

Optimista forgatókönyv

Ennek a szcenáriónak 20 százalék a valószínűsége, és nagyrészt abban különbözik az alap forgatókönyvtől, hogy itt a lakosságnak csupán az 5 százaléka fertőződik meg, nagyrészt azért, mert működik a társadalmi távolságtartás. A lehetséges második hullámban, ősszel az alap forgatókönyvhöz képest jóval kevesebben fertőződhetnek meg, a hatékony tesztelés, a fertőzöttek gyors lokalizálása (például erre kifejlesztett app-ek vagy mobil adatok elemzésének segítségével). Itt azt feltételezték az elemzők, hogy az Egyesült Államok a Szingapúrban és Dél-Koreában sikeresen alkalmazott eszközök másolásával érhet el jó eredményeket. Ebben a forgatókönyvben a gazdaság nagy része és az iskolák a járvány első hulláma után újra nyithatnak, talán néhány korlátozással azokon a településeken, ahol gócpontok alakulnak ki. További feltételezés, hogy a vírus okozta betegség kezelésére már elérhető lesz valamilyen készítmény 2020 közepére, de az elemzők azzal számolnak, hogy vakcina csak 2021-ben lesz széles körben elérhető.

Az optimista szcenárióban a nagyobb rendezvények megtartásával kapcsolatban nyár közepétől kezdve egyre inkább feloldják a korlátozásokat, ősszel pedig már csak relatíve kevés helyen korlátozzák a rendezvényeket, az iskolák nagyrészt mindenhol kinyithatnak júniustól, a nyár folyamán pedig a vendéglátóipari egységek és a nem létfontosságú üzleti vállalkozások is. A home office így is nyár végéig relatíve jellemző lehet, az utazásokban ősszel várható normalizálódás.

Forrás: Morningstar

Pesszimista forgatókönyv

Ennek a szcenáriónak 30 százalékos valószínűséget adnak az elemzők, itt a feltételezés az, hogy a gazdaság lezárása nem elégséges, az USA tagállamai későn, és egymáshoz képest különbözően implementálják a korlátozásokat, az amerikaiak nem követik az ajánlásokat, ezek pedig összességében túlterhelik az amerikai egészségügyi rendszert, miközben még nincsen hatásos kezelés a vírus okozta betegség kezelésére. Ebben a forgatókönyvben a lakosság 30 százalékának megfertőződésével és 1,8 százalékos halálozási rátával számolnak, részben azért, mert még hónapokig nem lesz elég lélegeztető gép az országban. A Morningstar itt azzal számol, hogy nem két hullámban, hanem egy nagyobb hullámban terjed majd a járvány, ez az egy nagyobb hullám pedig az év egész hátralévő részét felöleli majd.

Ebben a forgatókönyvben azzal számolnak az elemzők, hogy idén gyakorlatilag az év hátralévő részében már nem lehet majd nagyobb rendezvényeket tartani, nyár végétől csak részlegesen nyitnak ki az iskolák, mint ahogy az éttermek és a bárok is, sokan még ősszel is home office-ban lesznek, és szinte egész évben kerülik majd az utazást.

Forrás: Morningstar

Gazdasági hatások

A Morningstar szerint a koronavírus-járvány miatt a fontosabb országok/régiók, mint az Egyesült Államok, Európa, Japán vagy Kína gazdasága is recesszióba süllyed idén, a globális GDP a járvány előtt várt 3,2 százalékos bővülés helyett 1,4 százalékkal zsugorodhat idén. Az elemzők azt jelzik előre, hogy a mostani válság nem a 2008-ashoz hasonló, elhúzódó hatású lesz.

Forrás: Morningstar

Címlapkép: Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images