Koronavírus: a Waberer’s szállította az egyetemi klinikákra a védőeszközöket

A budapesti, debreceni, pécsi és szegedi orvosi és egészségtudományi felsőoktatási intézményekbe is megérkeztek a Kínából beszerzett egészségügyi védőeszközök. A sebészeti szájmaszkokat, védőköpenyeket, gyorsteszteket is tartalmazó csomagokat a Waberer’s – Szemerey Logisztika Kft. kamionjai szállították ki 2020. április 7-én.

Az egyetemi klinikákra is megérkeztek azok a védőeszközök, amelyeket az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízása alapján a Semmelweis Egyetem szerzett be Kínából. A budapesti intézmény mellett a Debreceni Egyetemre, a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetemre is a Waberer’s – Szemerey Logisztika Kft. közreműködésével jutottak el az 57 ezer szájmaszk és az 5 ezer védőköpeny, védőoverál mellett védőszemüvegeket és gyorsteszteket is tartalmazó szállítmányok.

Magyarország felsőoktatási rendszerének világszerte elismert, meghatározó elemei az orvos- és egészségtudományi egyetemek. Az általuk működtetett klinikák a magyar egészségügyi ellátórendszer egyes szakmai területeken egyedüli szereplői, a fekvőbeteg szakellátás negyedéről gondoskodnak.

A kormány mindent megtesz az egészségügyi védekezéshez szükséges készletek növeléséért. A koronavírus-járvány terjedésének lassítására alkalmas eszközök jelenleg elsősorban Kínában érhetőek el nagy tételben. A távol-keleti országból eddig több mint hétmillió szájmaszk, több mint hárommillió kesztyű mellett több százezer gyorsteszt és gyógyszer is érkezett hazánkba. A magyarországi kampusz létesítésére készülő Fudan Egyetem által felajánlott védőeszközök tegnap landoltak Budapesten. A közeljövőben újabb, orvosi eszközöket és védőfelszereléseket tartalmazó szállítmányok érkezése várható.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images