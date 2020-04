Koronavírus: Már több mint kétezer halott Belgiumban

Belgiumban meghaladta a kétezret, 2035-re emelkedett a koronavírus február végi ottani megjelenése óta a betegségben elhunytak száma, továbbá közel 1400 új igazolt fertőzöttről számolt be délelőtti sajtótájékoztatóján a közegészségügyért felelős hatóság kedden. Hollandiában és Luxemburgban is terjed a fertőzés.

A koronavírus első áldozata március 11-én halt meg az országban. A halálos áldozatok száma március 15-én 4-re, a hónap utolsó napján 705-re emelkedett, majd egy nap alatt újabb 123-mal gyarapodott. Az április elsején regisztrált 828 halálesetet követő hét nap alatt további 1207 ember halt meg, ezzel a keddi adatok szerint Belgiumban 2035 áldozta van a járványnak.

Az elmúlt 24 órában 1380 embernél lett pozitív a koronavírusteszt eredménye, ezzel immár 22 194 az igazolt fertőzött az országban. Hétfőn újabb 314 embert, de mintegy százzal kevesebbet szállítottak a kórházba, mint vasárnap, ezzel jelenleg - átlépve a hatezret - összesen 6012 embert ápolnak a vírus miatt. Intenzív ellátásban hárommal több, 1260 beteget részesítenek. Közülük a hétfőihez képest 15-tel több esetben, 999 betegnél kell lélegeztetőgépet alkalmazni. Amíg a hétvégén 235 ember hagyhatta el a kórházat, addig hétfőn 174-en, ezzel március 15. óta összesen 4160-an.

Luxembourgban a kedd reggeli adatok szerint újabb 39 embernél mutatták ki a kórokozót, ezzel 2843 fertőzöttet tartanak nyilván. Újabb 5 embert halt meg az elmúlt 24 óra leforgása alatt, számuk így 41-re emelkedett. A Luxembourg Times című, angol nyelvű luxemburgi hírportál azt írta, hogy az ország lakossága még nem számít az éttermek, bárok, valamint a nem létfontosságú árut kínáló üzlet bezárásával járó szigorú intézkedések feloldására. Noha a járvány továbbra is terjed, intenzitása a jelek szerint az elmúlt öt napban valamelyest gyengült. A nagyhercegségben a koronavírussal összefüggésben jelenleg 23 embert ápolnak kórházban, 32-ten részesülnek intenzív ellátásban. A járvány február 29-re datált luxemburgi megjelenése óta eddig 253 embert engedtek ki gyógyultan a kórházakból. Luxemburgban ez idáig 24 291 tesztet végeztek el - közölték.

Xavier Bettel miniszterelnök arra szólította fel a lakosságot, hogy a húsvéti ünnepek négynapos hétvégéjén maradjanak otthon, legfeljebb a közeli parkban töltsenek rövidebb időt a megfelelő, biztonságos távolságot megtartva.

Hollandiában a napilapok kedden arról számoltak be, hogy a kormány szigorúbb határellenőrzést helyezett kilátásba a húsvéti hosszú hétvégére a külföldi látogatók számának csökkentése érdekében. Mivel a múlt hétvégén számos motoros társaság lepte el az utakat, és a távolságtartás szabályainak be nem tartása mellett az ország jelentősebb turista célpontjainál gyülekeztek, a következő, négynapos hétvégén több ismert turistalátványosságokhoz vezető országutat lezárnak. Mint írták, az országban tanuló diákok a koronavírus-járvány kitörése miatt elszenvedett károk megtérítését követelik. Érveik szerint jelentős számú hallgató vesztette el részmunkaidős állását, valamint a félév érvényességének kockázata miatt további tandíjak megfizetésére számíthatnak. Emellett az egyetemi tanulmányaikhoz szükséges tagdíjakat, valamint a tömegközlekedés havi vagy éves bérleti költségeit is fizetniük kell. A hallgatói önkormányzatokhoz ez idáig mintegy 1300 kárigény érkezett, amelyek azt mutatják, hogy a hallgatók átlagosan 500-600 eurót (mintegy 180-215 ezer forintot) veszítenek.

A holland közegészségügyi intézet kedden közzétett adatai szerint az igazolt fertőzöttek száma az elmúlt 24 óra alatt 961-gyel 18 926-ra emelkedett. A regisztrált fertőzöttek száma enyhe csökkenést mutat. A friss jelentés szerint újabb 101 ember halt meg, ezzel 1867-re nőtt a járványban elhunytak száma. A halálozási ráta lényegében azonos az elmúlt egy hétben rögzített adattokkal, 100 és 120 között mozgott naponta - közölték.

Címlapkép: Frank Kerbusch/BSR Agency/Getty Images