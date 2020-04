Itt egy jó tipp, ezzel lehet most pénzt csinálni a tőzsdén!

A Bespoke Investment megosztott egy kereskedési stratégiát, ami tényleg nem nagy ördöngősség és bárki tudja használni, csupán annyi a dolgunk, hogy az amerikai nyitáskor megvesszük az S&P 500 ETF-et majd a záráskor eladjuk, így idén már több mint 6 százalékos hozamot érhettünk volna el.

Miközben a részvénypiacon továbbra is nagy a volatilitás, egy stratégia igazán jövedelmezőnek bizonyulhat a Bespoke Investment Group szerint. A több mint 6 százalékos hozam eléréséhez idén nem is kellett mást tenni, mint megvenni az SPDR S&P 500 ETF Trust nevű terméket a piacnyitáskor, majd a zárás előtt eladni. Az ETF egy származtatott termék, amely az S&P 500 tőzsdeindex mozgását követi, így a piac egészének mozgására fogadhatunk. Ha viszont hasonló stratégiaként a piac zárásakor vásároltuk volna a SPY-nak is hívott terméket, majd a nyitáskor eladtuk volna, akkor már közel 30 százalékot bukhattunk volna 2020-ban. Az ETF idén nagyjából 20 százalékos mínuszban van.

Forrás: Bloomberg

Ami még érdekes, hogy az elmúlt három évtizedben éppen fordítva működött a dolog, és a piac a zárás után felülteljesítette a napon belüli kereskedést, a Bespoke szerint. Ha 1993 óta mindig megvettük volna a SPY-t a záráskor és eladtuk volna a nyitáskor, akkor már 500 százalékos hozamot érhettünk volna el, sőt, ha a február közepe óta bekövetkezett tőzsdei zuhanást nem néznénk, akkor több mint 700 százalékot nyerhettünk volna. Ezzel szemben, ha a nap elején vettük volna az ETF-et és a kereskedés végén eladtuk volna, akkor közel 7 százalékos veszteséget könyvelhettünk volna el.

A fent említett stratégia azért is lehet izgalmas, mert extrém szintű volatilitás jellemezte a részvénypiacokat az elmúlt időszakban, mióta a koronavírus globális terjedése megbénította a világ gazdaságait. Az S&P 500 márciusban átlagosan 5 százalékos eltérést mutatott napi szinten az előző napi záróárhoz képest, ami havi olvasatban rekord is volt volatilitás szempontjából.

A befektetők számára előnyös, ha annyi információhoz jutnak, amennyihez csak lehet, és a zárás utáni órákban általában kevesebb az ilyen információ. Idén viszont nem így volt, hiszen a vírus Kínából indult, majd Európát is megbénította, így az amerikai piacnyitásra a sajtó már tele volt negatív szalagcímekkel, nem is véletlen, hogy a kereskedést többször fel kellett függeszteni a tengerentúli tőzsdéken a nagy esések miatt.

(Bloomberg)

Címlapkép: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images