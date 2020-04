Bill Gates: Ősszel nyithatnak újra az iskolák

A Microsoft alapítója többször megszólalt már a koronavírus kapcsán, a legutóbbi interjúban pedig arról beszélt, hogy szerinte az iskolák ősszel nyithatnak majd újra, valamint a távoktatás problémáiról is szót ejtett.

Bill Gates a CNBC-nek adott interjújában arról beszélt, hogy szerinte az iskolák idén ősszel nyithatnak majd újra, azonban nem gondolja, hogy túl sokan fogják látogatni őket.

Úgy gondolom, hogy az iskolák idén ősszel indulhatnak újra. De nem gondolom, hogy sokan fogják látogatni őket ebben az évben.

– mondta Gates.

A kormányok világszerte elrendelték, hogy az emberek maradjanak otthon, és a döntéshozók számos államban, mint Arizona, Kalifornia, Georgia, Michigan vagy Washington elrendelték az iskolák bezárását a tanév végéig. Több iskolában lehetővé tették az interneten folytatott távoktatást, azonban Gates megjegyezte, hogy sok diák nem rendelkezik megfelelő számítógéppel vagy internetkapcsolattal a hatékony távoktatáshoz.

A legtöbb magániskolában hozzá vannak szokva az online tanuláshoz és biztosítják a tanulóknak a megfelelő eszközöket és csatlakozást. Más iskolakörzetek közül néhányan úgy döntöttek, hogy nem folytatnak online oktatást, mivel ez igazságtalan lenne az olyan diákokkal szemben, akiknek nincs hozzáférésük. Ez tehát valóban egy dilemma. Vannak jótékonysággal foglalkozó emberek - Ray Dalio, Jeff Bezos és még sokan mások -, akik megpróbálnak segíteni ezen

– mondta Gates.

A Microsoft alapítója arról is beszélt, hogy addig, amíg el nem készül a koronavírus-vakcina, nem fog visszatérni teljesen az élet a normális kerékvágásba és ez csak valamikor jövő ősszel történhet meg.

Bill Gates többször megszólalt a koronavírus kapcsán. Még 2015-ben Gates figyelmeztetett, hogy a következő évtizedekben egy betegség nagyobb fenyegetést jelent az emberiségre, valamint több emberéletet követel, mint egy háború.

Címlapkép: Mike Cohen/Getty Images for The New York Times